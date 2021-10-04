Обезглавленное тело мужчины найдено в Ногинске

Найденные останки мужчины направлены на судмедэкспертизу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страшную находку сделали оперативники в подмосковном Ногинске. В одном из частных домов на улице Пугачева полицейские обнаружили расчлененное тело мужчины. Труп был обезглавлен, руки также были отделены от туловища. На теле присутствовали множественные рубленые раны. Предварительно было установлено, что тело пролежало в доме около двух дней.

«В ходе расследования была установлена личность погибшего. Им оказался 45-летний местный житель Иван В.* Мужчина зарегистрирован в Ногинске, но по другому адресу. Дом, где было обнаружено обезображенное тело, принадлежит 60-летнему Сергею К.*», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время останки мужчины направлены на судмедэкспертизу. Полиция проводит проверку и устанавливает подробности случившейся в Ногинске трагедии. Оперативникам предстоит восстановить картину событий последнего дня скончавшегося мужчины и выяснить, кто причастен к его убийству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Допрос семейной пары, которая полгода жила с мумиями родителей: «Они умерли на наших глазах еще в январе, но скорую мы не вызывали»

Чтобы объяснить соседям, откуда трупный запах, молодые люди завели в квартире настоящего гуся (подробности)