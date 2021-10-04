На Рублёвке скончался известный российский дирижер

Юрию Паисову было 82 года. Фото: союзмосковскихкомпозиторов.рф

Несколько дней назад скончался известный музыковед, хоровой дирижер и доктор искусствоведения Юрий Иванович Паисов. Это произошло в его доме в деревне Борки, расположенной на Рублёво-Успенском шоссе. Ему было 82 года.

— Поступило сообщение о смерти 82-летнего мужчины в деревне Борки в Одинцовском районе Московской области. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность, — сообщил источник kp.ru.

Юрий Иванович опубликовал десятки монографий, сборников и статей о русской музыке серебряного века, исследовал особенности советской музыки и хоровое искусство России последней четверти ХХ – начала XXI века. Более 40 лет ин проработал в Хоровом училище имени А.В. Свешникова, а затем Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Всю свою жизнь музыковед посвятил профессии, и семья у него тоже связана с музыкой. Оба его сына стали музыкантами, один играет на гобое, другой - на флейте. А супругой Юрия Паисова была Татьяна Чудова — известный композитор, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

77-летняя Татьяна Чудова до сих пор преподаёт на композиторском факультете курс сочинения в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Там она работает с 2004 года, раньше Татьяна Алексеевна так же преподавала в Центральной музыкальной школе и Московском государственном институте музыки им. Шнитке.

Её учениками были такие известные музыканты и композиторы, как Александр Чайковский, Валерий Беседина, Сергей Голубков и многие другие. Выездные мастер-классы Татьяны Чудовой с радостью встречали музыканты Венгрии, Чехословакии, Италии, Испании и многих других стран. Помимо преподавательской деятельности, Татьяна Алексеевна и сама развивалась как композитор, она уже стала автором порядка 500 сочинений. Среди них сюиты для оркестра русских народных инструментов, балеты «Агитатор», «Прерванная песня», «Искание», и не менее 200 произведений для детей. Чудова является членом Союза композиторов РФ и главным редактором журнала «Музыкант».

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