В Узбекистане призвали отказаться от русского языка Фото: СОЦСЕТИ

Не «пожалуйста», а «iltimos», не «магазин», а «dо’con», не «касса», а «ga’zna». Власти узбекского 150-тысячного города Чирчика в Ташкентской области решили довести до логического завершения кампанию по замене всех топонимов и указателей в стране с русских на узбекские. В рамках челленджа в поддержку государственного языка, организованного управлением духовности мэрии, по городу развесили таблички с правильными словами и наименованиями – они выделены зеленой галочкой. А напротив русских слов стоит красный крестик.

В общественных местах и на транспорте развесили соответствующие таблички Фото: СОЦСЕТИ

На фоне участившихся скандалов с притеснениями русскоязычного населения в стране, инициатива выглядит как очередной русофобский выпад. Можно, конечно, апеллировать к закону Узбекистана "О государственном языке", по которому граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения. И никто не вправе регламентировать употребление языков в быту.

Власти узбекского 150-тысячного города Чирчика в Ташкентской области решили довести до логического завершения кампанию по замене всех топонимов и указателей в стране с русских на узбекские. Фото: СОЦСЕТИ

Но зачем нужен русский, если даже в Москве уже все на узбекском. Не так давно столичные власти в непосредственной близости от миграционных центрах развесили указатели на таджикском и узбекском языках. Речь, конечно, идет не о заботе о туристах из Средней Азии. Таким образом чиновники решили помочь ориентироваться в пространстве многочисленным мигрантам, прибывающим в нашу страну.

На фоне участившихся скандалов с притеснениями русскоязычного населения в стране, инициатива выглядит как очередной русофобский выпад. Фото: СОЦСЕТИ

Хотя по правилам получения разрешения на трудовую деятельность, они обязаны владеть русским языком. И даже сдавать экзамен по великому и могучему. И на этом фоне МВД Узбекистана уверяет, что информация о межнациональной напряженности распространяется «отдельными деструктивно настроенными гражданами и активистами социальных сетей как в республике, так и за ее пределами». Так вы бы в управление духовности мэрии Чирчика заглянули на досуге. Вот где деструктивные активисты.