В России могут исчерпаться запасы главного драгметалла

Красноярск. В одном из цехов предприятия Красцветмет по производству аффинированных драгоценных металлов и изделий из них. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Золото на исходе. Текущие запасы в России составляют 7 - 8 тысяч тонн. А каждый год наши компании добывают 330 тонн. Вот и считайте. Еще каких-нибудь 20 лет - и мы останемся без золотых рудников. Такой неутешительный прогноз сделал в интервью РБК Павел Грачев, глава крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс».

По его словам, чтобы этого избежать, надо больше денег вкладывать в геологоразведку. Но заниматься этой работой сейчас зачастую невыгодно. К примеру, компания может найти хорошие запасы, но потом участок выставят на торги - и его купит кто-то другой. Поэтому стимула что-то искать и находить нет.

- Все недропользователи отмечают, что «морковка» должна не просто висеть, но быть гарантированной наградой за результат. Это сильно повышает аппетит, - говорит Грачев.

Он уже озвучил свои предложения президенту Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме. И тот с ними предварительно согласился. Теперь дело за правительством и Госдумой.

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

И что теперь: покупать золото?

Как мы знаем из начального курса экономики, дефицит любого товара приводит к росту его стоимости. Если золото будут меньше добывать, то оно станет еще более ценным. Тем не менее Павел Грачев считает, что в ближайшее время стоимость золота не будет особо меняться. Большинство экспертов тоже скептичны. С начала года цены на золото снизились примерно на 10%. И это несмотря на рост инфляции в мире, от которой по идее золото должно спасать.

Во-первых, как объясняет Дмитрий Пучкарев из «БКС Экспресс», стоимость золота сильно привязана к реальным процентным ставкам в развитых странах. В последние 15 лет они снижались, поэтому золото росло. Сейчас и в США, и в Европе все больше говорят, что ставки надо повышать. Если это произойдет, то цена на металл пойдет вниз.

Во-вторых, у золота появился серьезный конкурент - биткоин. Его уже называют «цифровым золотом». А сам металл большой роли в экономике и промышленности уже не играет. Он превратился в один из десятков финансовых инструментов. А раз нет уникальности, то нет и большого спроса. Вложения в ценные бумаги и криптовалюты приносили инвесторам куда больше прибыли.

Стоимость золота сильно привязана к реальным процентным ставкам в развитых странах. В последние 15 лет они снижались, поэтому золото росло. Фото: Мария ЛЕНЦ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Правда, есть и другой взгляд. В американской Gold Royalty Corp считают, что «желтый металл» недооценен. И до конца этого года золотые котировки взлетят на 40% - до $3000 за тройскую унцию. И хотя этих товарищей сложно назвать объективными, предпосылки к такому развитию событий есть.

- Все может измениться, если начнется коррекция на перегретых фондовых и товарных рынках, а развитые страны начнут сокращать программы количественного смягчения, сохраняя при этом ставки на низком уровне. Уход инвесторов от риска может поднять цену золота, - говорит Алексей Калачев, аналитик «Финама».

Кризиса на бирже ждут многие инвесторы. По всем критериям он уже должен был произойти. Фондовые рынки спасла только огромная денежная помощь от правительств США, европейских и азиатских стран. Но бесконечно это продолжаться не может. А когда происходит кризис, ценные бумаги дешевеют, а золото дорожает. Как только инвесторы почувствуют, что запахло жареным, они начнут перекладывать деньги из акций в золото.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как покупать?

Брать физическое золото в банке нет смысла. За него придется заплатить НДС (20%) плюс разницу между ценой покупки и продажи. Такая инвестиция будет отбиваться очень долго. Гораздо проще купить или акции золотодобывающих компаний, или частичку фонда, который инвестирует в драгоценный металл, или фьючерс на золото. Все это сейчас доступно в мобильных приложениях крупных банков (при подключении там брокерского счета). Правда, у всех этих финансовых инструментов есть свои нюансы. Перед тем как инвестировать, изучите матчасть. Хотя бы в разделе «Нелишние деньги» на сайте KP.RU.

Как менялась цена на золото в последние пять лет

Год - Стоимость ($ за одну тройскую унцию - 31,1 грамма)

2016 -1320

2017 - 1280

2018 - 1230

2019 - 1520

2020 - 1910

2021 - 1750

По данным Finam.ru.