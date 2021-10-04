Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить контроль за теми, кто отправлен на самоизоляцию

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, за последнюю неделю рост заболеваемости ковидом в целом по стране составил 14 процентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство прорабатывает создание единого каталога штаммов вирусов, несущих угрозу. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник.

- В нашей стране должен появиться национальный каталог коллекционных штаммов, патогенных микроорганизмов и вирусов. Подготовлено постановление правительства, которое необходимо для его создания. Это будет единая постоянно обновляющаяся база данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, животных или растений, - рассказал Мишустин.

Ситуацию с коронавирусом премьер назвал неутешительной и заявил, что больницы всех регионов должны быть готовы к любому развитию ситуации. По его словам, уже сейчас развернуто в 1,5 раза больше больничных коек, чем осенью прошлого года. Необходимый запас лекарств, масок, тест-систем на COVID в России есть, отметил Мишустин.

- Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса. Также сформирован резерв препаратов, - добавил премьер.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, за последнюю неделю рост заболеваемости ковидом в целом по стране составил 14 процентов.

- На Москву приходится не более 15%, также 6 и 11% - на Московскую область и Санкт-Петербург. Столичные регионы сегодня дают не самый высокий удельный вес по заболеваемости. Это говорит о выравнивании в целом эпидпроцессов по стране, - отметила Попова.

По ее словам, всплеск заболеваемости остановить можно, но нужно соблюдать предписания санитарных врачей и увеличивать объемы вакцинации. Попова призвала ужесточить контроль за теми, кто находится на самоизоляции, а также увеличить объемы тестирования на ковид и обратить внимание на соблюдение масочного режима.

Анна Попова напомнила, что из-за ковида по всей стране остановлены массовые мероприятия.

- Сегодня нет ни одного субъекта, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тысяч человек. И от 1 до 3 тысяч человек - всего в двух субъектах. Хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет. Кроме тех случаев, когда они организовываются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции. Это отдельные случаи, они идут по отдельным правилам, которые неукоснительно соблюдаются, - сказала Попова.

Как позже разъяснили в Роспотребнадзоре, решение о проведении массовых мероприятий принимают главы регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Никаких дополнительных ограничений не вводилось, сообщила пресс-служба ведомства.

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