Эксперт по здравоохранению объяснила, почему в России зашкаливает смертность от коронавируса

1 октября в России поставлен абсолютный антирекорд смертности от ковида. Фото: REUTERS

В пятницу, 1 октября, в России поставлен абсолютный антирекорд смертности от ковида. За последние сутки болезнь унесла жизни 887 человек. Это признак бушующей четвертой волны эпидемии? Что и когда сможет переломить опасную тенденцию? На вопросы kp.ru ответила директор Института экономики здравоохранения — Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, кандидат биологических наук Лариса Попович.

ЗАПАЗДЫВАЕМ С ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ И РАССЛАБИЛИСЬ В РЕГИОНАХ

- Дельта-штамм вызывает гораздо более быстрое развитие болезни, раньше развиваются осложнения, в том числе опасные для жизни. А госпитализация, по всей видимости, все-таки пока происходит на более поздних стадиях, - отмечает эксперт.

То есть, по сути, система здравоохранения пока еще не переориентировалась на борьбу именно с агрессивным «индийским» штаммом и запаздывает, считают специалисты.

- В то же время, мы сейчас видим, что большие цифры умерших от ковида дают не столько Москва и Питер, где сейчас относительно невысокий подъем смертности. Основной вклад вносят регионы, - говорит Лариса Попович. - Совершенно очевидно, что в регионах ослабили работу по борьбе с коронавирусом. Это нужно очень внимательно проанализировать - в каких именно субъектах РФ происходят самые серьезные изменения в плане роста смертности. Ситуация, безусловно, очень серьезная и тревожная.

Директор Института экономики здравоохранения — Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, кандидат биологических наук Лариса Попович. Фото: Александр Щербак/ТАСС

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ВАКЦИНАЦИЯ

В целом же главный фактор, который мешает нам взять под контроль эпидемию и прервать рост смертности - низкий уровень вакцинации, подчеркивает Попович.

- Вакцина, даже если не спасает от заражения, совершенно точно облегчает течение болезни, защищает от самых опасных осложнений и летальных исходов. Посмотрите на Израиль, Великобританию, где высок уровень привитого населения. С приходом Дельта-штамма там тоже выросло количество заражений, но у них практически свободны койки в реанимационных отделениях ковидных госпиталей и очень низкая смертность. Это однозначно благодаря вакцинации.

НАГЛЯДНО

Уровень вакцинации от коронавируса

Израиль 66,05%

Великобритания 71,01%

Россия 28,74%

Заболеваемость ковидом за сутки*

Израиль +3 587

Великобритания +36 480

Россия +23 888

Смертность от COVID-19 за сутки*

Израиль +29

Великобритания +137

Россия +867

Примечания:

* По данным на 30.09.2021.

Источники: www.worldometers.info; https://yandex.ru/covid19/stat

СТРАННОСТИ СТАТИСТИКИ

- Те, кто следит за статистикой, обращают внимание: количество случаев ковида, то есть положительных тестов на коронавирус, сейчас на уровне конца прошлого - начала нынешнего года. А смертность при тех же цифрах заболеваемости подскочила очень заметно. Как бы вы объяснили такую разницу?

- В первую очередь это вина Дельта-штамма. Как я уже сказала, он захватывает организм гораздо стремительнее, быстрее ведет к развитию смертельно опасных осложнений.

Главный фактор, который мешает взять под контроль эпидемию и прервать рост смертности - низкий уровень вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Еще люди заметили, что выросла разница между количеством заболевших и выздоровевших. Раньше был разрыв полторы-две тысячи человек, а в последнее время выздоравливает уже на 4-5 тысяч пациентов меньше, чем выявляется зараженных.

- Тут помимо особенностей Дельта-штамма нужно иметь в виду, что расширено тестирование. На ковид проверяют, в том числе, людей с симптомами любых ОРВИ. Поэтому выявляется больше случаев заражения - включая те, которые раньше не попадали в статистику.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Когда ждать улучшений

- Лариса Дмитриевна, когда, на ваш взгляд, можно ожидать прекращения роста и снижения смертности?

- С точки зрения факторов окружающей среды, скорее всего, положительную роль сыграет приход зимних морозов. Любые респираторные вирусы в морозную сухую погоду распространяются хуже, чем во влажную и прохладную. Ну и, конечно, же, основную роль будет играть динамика вакцинации.

- По последним данным полностью привиты от ковида около 30% россиян.. Какого уровня нам нужно достичь, чтобы цифры смертности перестали быть такими катастрофическими?

- Тут мы можем ориентироваться на примеры стран, где сейчас как раз низкая смертность благодаря вакцинации (см. выше «Наглядно»). В среднем ситуация выравнивается при доле привитых на уровне 65-70%.

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