Александр Ширвиндт о своей отставке: "Сам не понимаю ситуацию. Пока никакой конкретики нет"

Уже неделю все гадают, ушёл Александр Ширвиндт с должности худрука театра Сатиры или нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, в конце сентября стало известно, что народный артист РСФСР написал заявление в Департамент культуры с просьбой освободить его от занимаемой должности, мол, 87 лет не шутка...Тем не менее в разговоре с kp.ru директор театра Сатиры Мамед Агаев сказал, что официальной информации из Департамента культуры Москвы об отставке Ширвиндта нет. Когда Александр Анатольевич направил своё письмо, директору неизвестно, поскольку Александр Анатольевич на больничном.

Тем временем поползли разные слухи и версии, почему уходит Ширвиндт. От самой простой: возраст и плохое самочувствие, до «конспирологической»: конфликт с руководством Москвы. Как будто бы эту версию выдвинул дрессировщик Эдгард Запашный, мол, недопонимание между Ширвиндтом и городскими властями возникло на совещании в мэрии. Из-за чего? Из-за…строительстве парковки у здания театра.

Чтобы не гадать, как было на самом деле, мы спросили у Ширвиндта напрямую. Первый вопрос: уходит он с должности худрука или нет?

- Я сам не очень понимаю ситуацию. Пока никакой конкретики нет, кроме того, что я подал заявление об уходе в Департамент культуры Москвы, - сказал нам Александр Анатольевич. - Но сейчас я на больничном. Разные постковидные проблемы со здоровьем. Они (московские начальники – Ред.) обещают, что-то решить. Ищут преемника. Когда советуются со мной, я говорю, что это не престолонаследие. У меня такого стопроцентного ученика, которого бы я мог порекомендовать, нет. Пусть они тоже что-то думают и сами решают.

- Директор театра Сатиры Мамед Агаев мне сказал, что ничего не знает про ваше заявление об уходе…

- Директор страхуется, потому что приказа о моей отставке еще нет. А директор как чиновник ждёт решения вышестоящей инстанции. Ждёт приказа.

- Если ваша отставка все-таки состоится, в какой форме вы продолжите сотрудничество с театром. Вы где-то сказали, что "мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении". У вас же остались спектакли?

- Уже нет. Из-за меня (пока я на больничном) сняли спектакль «Где мы?∞!...». Но будем надеяться на лучшее.

- Есть версия, что причина ухода - ваш конфликт с руководством города, как вы её прокомментируете?

- Я эту «новость» читал. Все это гадость и неправда. Бред какой-то собачий… Никакого конфликта нет.

Напомним, что Ширвиндт руководил театром более 20 лет. Он занял должность худрука в 2000 году, сменив на этом посту режиссера Валентина Плучека. «Я в кресле худрука возник в общем-то случайно. По требованию коллектива два дня меня окучивали в мэрии, мол, посиди пока не найдем кого-нибудь путного. С этой идеей - посиди-подберем —сижу вот уже больше 20 лет», - рассказывал, как случилось его назначение Ширвиндт.

Ещё полтора года назад поползли слухи о грядущей отставке Ширвиндта с должности худрука. Тогда он сказал, что досиживать до момента, когда он будет вызывать сострадание и усмешку, не хочет.