Путин учредил день отца в России

Владимир Путин подписал указ о введении в России «Дня отца». Отмечать его положено в третье воскресенье октября. Фото: Shutterstock

Владимир Путин подписал указ о введении в России «Дня отца». Отмечать его положено в третье воскресенье октября. Распоряжение президента начинает действовать со дня подписания (4 октября 2021), то есть можно начинать уже с этого года, через две недели, 17 числа. Дополнительного выходного не будет.

В документе написано, что новый праздник должен «укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства».

День отца относится к так называемым гендерным праздникам. То есть тем, которые имеют прямое отношение к полу «виновников торжества». В России есть еще три официальных гендерно окрашенных праздника:

- 23 февраля, День защитника Отечества. Традиционно поздравляют мальчиков, вне зависимости от того, служили они или нет.

- 8 марта, Международный женский день.

- Последнее воскресенье ноября, День матери. Праздник введен еще в 1998 году, но так как выходной день не положен, то широко не отмечается.

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