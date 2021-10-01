Путин уволил детского омбудсмена Кузнецову и своего советника Васильева

Анна Кузнецова и Владимир Васильев освобождены от должностей из-за избрания в состав новой Госдумы. Фото: Александр ГЛУЗ, Алексей БУЛАТОВ

Президентские указы опубликовали на официальном портале правовой информации. Формулировка в обоих случаях одинаковая. Советника Путина Владимира Васильева и уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову «освободили от должности в связи с избранием депутатом Госдумы».

Кузнецова — единственная из главной пятерки предвыборного партийного списка Единой России, кто пошел в парламент после победы на голосовании. Остальные четверо — Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева — свои мандаты передали другим и остались на старой работе.

В пятницу же обнародовали указ президента о первом заседании Думы. Оно начнется 12 октября в 10 утра. Новые депутаты должны будут выбрать себе спикера. Только после первого заседания 8 созыва Думы старый состав официально прекратит свою работу.

Выборы в Госдуму в России прошли с 17 по 19 сентября. «Единая Россия» получила 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,46% голосов, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Впервые с голосования 1999 года в Думе представлено пять фракций.