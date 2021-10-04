Финальные нюансы проекта «Вызов»: Ракету «Герман Титов» специально покрасили, запуск прокомментирует Познер, полетят под «Дили-дили» из «Антошки»

Утвержденный Госкомиссией экипаж съемочной группы дал заключительную перед вылетом пресс-конференцию с Байконура. Фото: ЦПК им. Гагарина

4 октября 1957 года в космос был запущен первый искусственный спутник Земли — космический аппарат «ПС-1» («Простейший спутник»). Так было положено начало космической эре человечества.

Спустя 64 года, 4 октября 2021 года там же, откуда улетел «простейший спутник», на Байконуре (ранее — пятый научно-исследовательский полигон Минобороны СССР «Тюра-Там») прошла финальная пресс-конференция участников проекта «Вызов» — популяризаторского проекта Роскосмоса и Первого канала. В ходе которого съемочная группа впервые отправится в космос, чтобы снять там часть художественного фильма. Такого в истории еще не было.

Фото: Первый канал/Саша Гусов

Встреча с космонавтами, актерами и режиссером произошла на 17 площадке космодрома Байконур, из знаменитой гостиницы «Космонавт» и транслировалась по Первому каналу (там же утром 5 октября покажут и запуск корабля «Союз МС-19»). Сайт KP.ru собрал самое интересное из ответов коллектива космонавтов и артистов.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир Познер и Герман Титов

За стеклом в гостинице «Космонавт» на полной консервации сидят: участники основного экипажа — герой России Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также дублирующий состав: космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. Они максимально расслаблены, шутят и вообще, кажется, что собираются на пикник вместо орбиты. Впрочем, такой психологический климат — наверняка результат тяжелого труда. Никакого пафоса в их ответах нет. Чаще всего они однотипны, как и задаваемые вопросы (про ответственность, самый трудный момент подготовки и проч.). Тем не менее, все понимают, что мы находимся на пороге чуда.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Я сейчас больше человек, которому предстоит чудо, — считает Юлия Пересильд, которая сыграет в драме «Вызов» хирурга, летящего спасать жизнь одному из космонавтов на МКС. — Мне выпала большая удача. Значит, за что-то мне все это дано.

Шутки шутками, но полет в космос — дело серьезное, поэтому на прямую трансляцию запуска назначили самого неспешного и авторитетного ведущего Первого канала: Владимира Познера. Вместе с ним прокомментирует событие Александр Мисуркин, космонавт-испытатель, полковник ВС РФ в запасе.

Фото: Первый канал/Саша Гусов

У корабля «Союз МС-66» (по номеру экспедиции) есть особый дизайн — красные и синие полосы. Скажем так, это брендированная ракета проекта «Вызов». Что за цветовой символизм, экипажу не объяснили. Возможно, подчеркивает цвета триколора.

Называется ракета — «Герман Титов» в честь дублера Юрия Гагарина, самого молодого (25 лет) на орбите космонавта, совершившего первый в мире длительный (больше суток) полет.

Косметичка в космос и полет под «Антошку»

Женской аудитории крайне интересно, как будет прихорашиваться на МКС Юлия Пересильд.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это, конечно, больной вопрос, - констатировала актриса. - Как пройдет утро 6 октября. Утро и на Земле-то бывает непростым. Но у нас есть некоторые лайфхаки [по поводу приведения себя в порядок] и от космонавтов. Все их попробуем. Но невесомость есть невесомость, что-то изменить мы не сможем. Так что готовьтесь: на Земле увидите меня в обычном обличии, а тут уж [в той части кино, что снимут на орбите] потерпите.

Интересно, что космическая часть фильма станет первым блоком. То есть все остальное отснимут после возвращения домой. Даже актеров на другие роли еще не подбирали.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На все остальные роли актеры будут подбираться после того, как мы отснимем космос, - объяснил режиссер Клим Шипенко. - Особое внимание уделим Алене Мордовиной [была отобрана в дублирующий экипаж].

Самой сложной стала техническая часть подготовки, что предсказуемо.

- Мы попытались освоить за четыре месяца то, что люди изучают годами, - признает Клим Шипенко. - Выносливость, спорт, практика, корабль, скафандр, чего только у нас не было. И могу сказать, что [на базе Роскосмоса] это посильная задача. Не стать космонавтом, конечно, на уровне профи. Но подготовиться как участник полета.

Однако Юлия Пересильд видит основную трудность в несовместимости графиков жизни космонавтов и людей творческой среды.

Фото: Первый канал/Саша Гусов

- Для меня сложнее всего было принять систему, - сказала актриса. - Наша творческая среда, где построено все на эмоциях, взаимоотношениях, есть и полезное отсутствие дисциплины, и нарушение правил. Космическая — все рассчитано по минутам, строго, регламентировано и без эмоций. [Оказаться в такой среде] было непросто и неожиданно. Но мы справились. До четырех ночи учили названия приборов. Такое количество аббревиатур, без знания которых было просто невозможно отправляться в космос. А одним из самых прекрасных потрясений был полет по невесомости — один раз, зато 20 горок! Нам дали кучу мешочков для сами понимаете чего, но этого не понадобилось. Потому что мы получили удовольствие. Мы летали.

Фото: Первый канал/Саша Гусов

Что касается традиций, то и здесь мнения разделились. Если кинокоманда не получила возможности разбить тарелку с названием проекта и перечислением всех участников (это делают после первого отснятого кадра, а он, тьфу-тьфу, случится на МКС), то космонавты не отходили от догмы.

— Перед полетом все вместе мы по традиции смотрели «Белое солнце пустыни», - рассказал космонавт Антон Шкаплеров. — Что касается музыки, выбрали [с собой на орбиту] по 5-7 композиций [которые будут звучать по очереди]. Посмотрим, кто и какую музыку любит.

Плейлист экипажа открывает трек от командира — музыка из детского советского мультика «Антошка». Тот, что «дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали».

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Кило вещей, галчонок и крымский след

Камеры и штативы уже ждут киноделов на орбите. 13,75 килограммов оборудования для съемок «Вызова» доставили на грузовом корабле «Прогресс МС-17», пристыкованном к МКС 2 июля. А вот личные вещи — по разрешенному килограмму на каждого — участники экипажа повезут с собой.

— Я взяла с собой фотографии (в том числе и Алены Мордовиной из дублирующего экипажа), рисунки детей, колечки, сережки от друзей, которые захотели таким образом «побывать в космосе», — раскрыла багаж Пересильд. — Индикатор невесомости (у каждого он свой) — символ моего благотворительного фонда «Галчонок», это галчонок.

— У меня крестики, кольца и майка, в которой начинаю снимать каждый фильм, — добавил Шипенко. — Еще ожерелья. Индикатор невесомости — я сам.

Фото: Первый канал/Саша Гусов

Совсем неожиданно, но объединительным моментом для участников экипажа «Германа Титова» стала...близость к Крыму. Космонавт Антон Шкаплеров родился в Балаклаве, у Клима Шипенко — отец и родня оттуда, он провел там детство, а Юлия Пересильд получила звание почетного севастопольца после роли в картине «Битва за Севастополь», поэтому крымский след на орбите будет более чем заметен.

Трансляцию проведут на четырех языках и покажут в прямом эфире Первого канала во вторник 5 октября в 9.25 утра. На орбите съемочная группа проведет ориентировочно 12 суток. Вернутся на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

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