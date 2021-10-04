Коварный план Саакашвили начал срабатывать. Вот что происходит под стенами тюрьмы, где он сидит

Под стенами тюрьмы, где сидит Михаил Саакашвили проходят манифестации. Фото: REUTERS

Вот и начал вырисовываться коварный план Саакашвили, который просочился в Грузию и сдался полиции. Его соратники-«националы» рассредоточились по стране, и уже в понедельник сразу в нескольких точках начались митинги. Первым заполыхал Кутаиси, где в первом туре выборов мэра неожиданно вышла вперёд бывший начальник полиции... Украины Хатия Деканоидзе. Затем начался митинг у тюрьмы в Рустави, где содержится экс-президент.

Для русских глаз зрелище невозможное - прямо у стен тюрьмы сцена, дымовое шоу, профессиональный звук, свет, и около тысячи людей скандирует: «Миша! Миша!». (в России робкое появление более двух пикетчиков с тетрадным листочком на груди автоматически предполагает до 15 суток).

- Мы освободим Мишу. Обязательно освободим! - грозит в сторону равнодушной тюрьмы с любопытным автоматчиком на вышке селянин из под Батуми по имени Давид. - Будет надо, возьмём штурмом.

Протестующие требуют свободы для Саакашвили. Фото: REUTERS

- Что-то маловато вас, - говорю, оглядывая человек 500, и конечно, тут же получаю уверения в случайности этого недобора.

- Это только начало, - пообещали грузины. - Скоро выйдут сотни тысяч! Мы уже сегодня немало сделали.

- Что?

- Мишико сидит в камере и слышит: «Миша! Миша!». Ему приятно. А если ему приятно...

- ... то и вам приятно, - угадываю старый грузинский тост. Хлопок петарды. К тюрьме неслась тучка разноцветного дыма. В Грузии, похоже, снова начинаются «веселые» времена.

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