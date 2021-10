Нобелевскую премию по физике за 2021 год физики не получили

Нобелевская неделя продолжается.

Во вторник 5 октября 2021 года Шведская королевская академия наук (The Royal Swedish Academy of Sciences) назвала лауреатов Нобелевской премии по физике за 2021 года. Ими стали ученые, внесшие вклад в развитие метеорологии - американец японского происхождения Сюкуро Манабе ( Syukuro Manabe) из Принстонского университтета (Princeton University, USA), немец Клаус Хассельман (Klaus Hasselmann) из Института метеорологии имени Макса Планка (Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Germany) и итальянец Джорджио Паризи (Giorgio Parisi) из Университтета Сапиенца (Sapienza University of Rome, Italy).

Манабе и Хассельман разделят между собой половину премии – 5 из 10 миллионов шведских крон, то есть, получат по четвертушке. Другая половина достанется Паризи.

Из формулировки Нобелевского комитета следует, что японец и немец отмечены «за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежное предсказание глобального потепления» (for the physical modelling of Earth’s climate, quantifying variability and reliably predicting global warming). А итальянец - «за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах разного масштаба - от атомного до планетарного» (for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales) Нынешние лауреаты – каждый по отдельности, а в итоге, и все вместе - углядели, образно говоря, порядок в, казалось бы, невообразимом хаосе – в ветрах, океанских течениях, грозах, ураганах, в вертикальных перемещениях воздушных масс - словом во всем том, что составляет сложнейшую физическую систему. Аименно климат Земли. Нашли там закономерности, которые позволят теперь не гадать на кофейной гуще и ждать, что называется, у моря погоды, а подключать к предсказаниям грядущих изменения более-менее точные расчеты.

Процесс глобального потепления в понимании Нобелевских лауреатов.

Сюкуро Манабэ, оказывается, был первым, кто предрек глобальное потепление, изучая восходящие потоки в атмосфере. Еще в 60-е годы прошлого века он продемонстрировал, каким образом возрастание концентрации углекислого газа в атмосфере ведет к повышению температуры у поверхности Земли. На основе исследований японца были разработаны физические модели климата нашей планеты.

Спустя 10 лет Клаус Хассельман создал модель, которая связала воедино зыбкое и более-менее монументальное - погоду и климат. Показал, что модель работает и дает весьма достоверные климатические прогнозы, не смотря на изменчивую и хаотичную с виду погоду.

Методы, которые применил Хассельман, позволили доказать, что атмосфера Земли нагревается в результате человеческой деятельности – конкретно из-за выбросов углекислого газа.

Еще через 10 лет Джорджио Паризи представил свои открытия, которые свидетельствовали: в любом хаосе, включая изменчивую погоду, есть порядок. И разные явления, которые кажутся случайными, на самом деле подчиняются некими скрытым правилам. Неспроста ему дали не четверть и даже не треть, а половину Нобелевской премии – исследования Паризи считается одним из наиболее важных вкладов в теорию сложных систем. Климат – очень сложная система.

На Земле творится хаос, но при этом есть порядок.

К СЛОВУ

Да, были люди в свое время

Среди советских и российских ученых 8 Нобелевских по физике. Начало в 1958 году положили Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк «за открытие и истолкование эффекта Черенкова».

1962: Лев Ландау «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия»

1964: Николай Басов и Александр Прохоров «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе». Короче - за лазеры-мазеры.

1978: Петр Капица «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур».

2000: Жорес Алферов «за разработки в полупроводниковой технике».

2003: Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург: за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3».

2010: Константин Новоселов «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена».

К ИСТОКАМ

Самую первую Нобелевскую премию по физике получил немец Вильгельм Рентген (Wilhelm Röntgen), которому приписывают фразу «я вас насквозь всех вижу».