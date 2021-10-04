Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Тенерифе, Шарджей и Гоа: что надо знать туристам

У авиакомпаний появилась возможность выполнять регулярные рейсы в Данию, ЮАР, Перу, Новую Зеландию и Джибути. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 5 октября по решению Оперативного штаба Россия возобновляет авиасообщение еще с 5 странами. Говоря точнее, у авиакомпаний появилась возможность выполнять регулярные рейсы в Данию, ЮАР, Перу, Новую Зеландию и Джибути. Но в реальности для туристов вряд ли что изменится.

В Данию с туристическими целями граждане РФ пока не могут въехать. Рейсы Москва – Копенгаген авиакомпания “Аэрофлот” выполняет, воспользоваться ими могут обладатели ВНЖ, те, кто летит на учебу, лечение и т.д.

В Новую Зеландию и Перу прямых рейсов из России не было и до пандемии. Не откроют их и сейчас (в новозеландский Веллингтон, упомянутый в решении Оперштаба, современные лайнеры просто технически не способны долететь без пересадок).

В ЮАР рейсы в теории возможны, страна открыта для путешественников, но пока ни одна авиакомпания не объявила о своем желании летать по разрешенным маршрутам – в Йоханнесбург и Кейптаун. Африканское государство Джибути вообще не относится к сколько-нибудь популярным туристическим местам.

Однако, если изучить решения Оперштаба внимательно, там обнаружатся более интересные для отпускников новшества. С 5 октября официально возможны рейсы на три популярных курорта: испанский остров Тенерифе, Гоа в Индии и Шарджу в ОАЭ.

Правда, и тут радость в основном пока в теории.

На остров Тенерифе Опертштаб разрешил выполнять 2 рейса в неделю из Москвы. “Аэрофлот” туда уже летает, с 5 октября рейсы станут регулярными, без всяких оговорок про грузопассажирские. Тенерифе, как и вся Испания, не принимает россиян с туристическими целями. Однако спрос на билеты есть – летят те, кто в свое время купил недвижимость на курортном острове и получил ВНЖ, жены испанцев и бабушки детей от смешанных браков, обладатели ВНЖ других европейских стран, участники деловых и культурных мероприятий по специальным приглашениям. Авиасообщение с несколькими городами Испании было возобновлено ранее.

Гоа, как и вся Индия, также пока недоступен для отпускников. Тем не менее, Оперштаб к давно уже разрешенным рейсам в Дели добавил маршруты Москва – Гоа и Санкт-Петербург-Гоа. В Гоа, в отличие от Тенерифе, на практике рейсов нет – и когда появятся, неизвестно. Вряд ли раньше, чем в Индии улучшится ситуация с коронавирусом, и она откроет границы.

Так что самое полезное для туристов в том, что с 5 октября появилось больше возможностей добраться в ОАЭ, один из самых популярных зимних пляжных курортов. Вдобавок к уже имеющимся рейсам в Дубай и Абу-Даби теперь будут еще и в эмират Шарджа. Рейсы в Шарджу появились в расписании “Аэрофлота”, авиакомпаний “Россия” и Air Arabia. Билеты туда-обратно стоят от 30 тысяч рублей. Кроме того, в Дубай теперь можно выполнять 12 рейсов в неделю из Москвы. А из всех аэропортов России, откуда в принципе разрешено летать за границу, - по 2 рейса в неделю (до сих пор был максимум 1 рейс в неделю).