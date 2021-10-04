Шах Цукербергу: почему по всему миру отключился Facebook и Instagram

Пользователи шутят по поводу сбоя в работе соцсетей Цукерберга. Фото: Twitter.com

4 октября, начиная с половины седьмого вечера по московскому времени (в США было утро понедельника), пользователи интернета по всему миру не могут зайти на свои странички в соцсетях Facebook и Instagram, а также воспользоваться услугами самого популярного мессенджера планеты WhatsUp. Все эти три сервиса входят в состав глобальной корпорации Марка Цукерберга - Facebook Inc.

Перебои в работе глобальных сервисов - дело, в общем-то, привычное. Необычны масштабы аварии: во-первых, она затронула пользователей во всех частях мира, а во-вторых, устраняют последствия таких ЧП, как правило, очень быстро – за считанные минуты. Сейчас же сбой продолжался более семи часов – последний раз так надолго глобальная соцсеть выходила из строя на заре своего существования, в 2008 году.

Разумеется, такого рода проблемы не замедлили сказаться на акциях IT-гиганта. За пару часов Facebook потерял почти 5% своей стоимости, а лично Цукерберг лишился (возможно, временно) $6,4 млрд из своего баснословного состояния.

Причины аварии пока не до конца ясны. Согласно источникам западных СМИ, скорее всего поломка была вызвана не атакой хакеров, а неудачным обновлением, который совершила сама компания. Facebook утром в понедельник произвел изменения в маршрутизации сетевой информации, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на директора интернет-аналитики фирмы Kentik Дуга Мэдори. Эти изменения повлияли на DNS систему, которая отвечает на получение информации о доменных именах. Она связывает IP-адрес сайта (его цифровое значение в сети) с именем хоста (например, facebook.com).

Вместе с тем есть ряд подозрительных совпадений, заставляющих сомневаться в том, что речь идет только об ошибке программистов.

1. Как сообщает издание Privacy Affairs, в день аварии на «черном рынке» выставлены на продажу персональные данные 1,5 млрд пользователей Facebook (то есть почти всех его пользователей). Если это правда, то речь идет о самой глобальной утечке данных в истории человечества.

2. Накануне The Wall Street Journal обнародовал личность бывшего сотрудника Facebook, обвинившего компанию в отсутствии открытости и нацеленности на прибыль любой ценой в ущерб безопасности пользователей. Обвинителем оказалась продакт-менеджер Фрэнсис Хауген. Среди ее заявлений есть, например, такие: алгоритмы Facebook настроены в пользу элиты общества, а Instagram влияет на психическое здоровье несовершеннолетних девушек. Во вторник Хауген должна давать показания перед американским Конгрессом.

3. Авария затронула не только работу сайта и приложений корпорации, но и ее внутренние коммуникации. В частности, сотрудники Facebook не могут попасть в офисы из-за того, что их электронные пропуска оказались заблокированы. Лучшие специалисты IT-гиганта пытаются попасть в центр обработки данных в Калифорнии, чтобы вручную перезапустить серверы.

Какой бы ни была природа этого сбоя, уже сейчас ясно, что этот инцидент станет серьезным ударом по уверенности во всемогуществе Марка Цукерберга. Ему в последнее время приписывали желание создать цифровую империю, способную быть влиятельнее крупнейших мировых держав. Не зря же он в свое время даже объявлял о планах выпускать собственную валюту.

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