58-летняя Деми Мур пришла на Парижскую неделю моды без нижнего белья

Деми Мур прилетела на Парижскую неделю моды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парижская неделя моды собрала в столице Франции немало мировых знаменитостей. Одна из них – голливудская актриса Деми Мур. Звезда фильма «Привидение» уже побывала на нескольких дефиле. Минувшим днем она вместе с дочкой Скаут Уиллис посетила показ новой коллекции дизайнера Стеллы Маккартни. Едва появившись на красной дорожке, актриса сразу же приковала к себе все взгляды. Дело в том, что 58-летняя Деми выбрала наряд, под которым не было нижнего белья.

Артистка нарядилась в просторный черный комбинезон с сетчатым верхом. Откровенное декольте демонстрировало ее грудь во всей красе. Иногда, словно засмущавшись, Деми накидывала на плечи золотистый бомбер. Зрители показа отметили, что они со Скаут смотрятся скорее как подруги, чем как мама с дочкой. Актрисе словно удалось остановить время – так шикарно она выглядит.

Деми нарядилась в просторный черный комбинезон с сетчатым верхом. Фото: EAST NEWS

Деми весь вечер фотографировалась, нисколько не проигрывая, когда рядом оказывались более молодые девушки. Например, когда к ним со Скаут присоединилась 23-летняя Пэрис Джексон – дочь покойного поп-короля Майкла Джексона.

Деми часто приглашают на модные показы, причем не только в качестве гостьи, но и как модель. Весной этого года она стала главной звездой показа новой коллекции модного дома Fendi сезона весна-лето 2021. Дефиле прошло в рамках Недели высокой моды в Париже. Актриса плавно проплыла по подиуму в черном брючном костюме из атласа и в длинных серьгах. В этом же наряде она предстала на обложке апрельского номера итальянского «Vogue».

Актриса пришла на показ новой коллекции дизайнера Стеллы Маккартни. Фото: EAST NEWS

А минувшим летом Мур сфотографировалась для рекламы купальников Andie Swim. Звезда сотрудничает с этим брендом с момента его основания. Сначала Деми просто вкладывалась в него финансово, и вот теперь решила стать «лицом» новой коллекции. Рекламная компания оказалась очень необычной, ведь вместе с Мур в ней снялись все ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула.

Фотосессия прошла на заднем дворе дома фотографа, Касс Бёрд, в Ист-Хэмптоне. Видимо, из-за непринужденной, почти домашней обстановки она получилась такой расслабленной и милой. Девушки и их мама позируют у бассейна, под душем и на зеленой лужайке. При этом Деми ничуть не уступает своим наследницам: в свои годы она умудрилась сохранить тело мечты.

Деми Мур с Пэрис Джексон (в центре) и с дочкой Скаут Уиллис (справа).

Деми – известная поклонница пластической хирургии. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и увеличение груди. Перед фильмом «Стриптиз» она вставила себе имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц. Говорят, ближе к 50 годам Деми решилась даже на пластику коленей – подтянула обвисшую кожу над коленными чашечками. Впрочем, сама актриса эти слухи никогда не подтверждала.