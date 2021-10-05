Россия поможет Казахстану возродить туранских тигров

II Международный форум по сохранению популяцию тигра пройдет во Владивостоке в «нулевой» день ВЭФ-2022

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым подтвердил готовность российской стороны оказывать содействие в реализации проекта по реинтродукции туранского тигра, который обитал в среднеазиатских степях до 30-х годов XX века.

Встреча президентов прошла в формате видеоконференции в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Лидеры двух стран уделили особое внимание вопросам экологии и «зеленого роста», защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства, а также биоразнообразия.

Казахстан развивает международный проект по восстановлению популяции туранских тигров при участии ЮНЕСКО и ряда международных организаций. В то же время, участие России может оказаться ключевым, учитывая ее опыт возрождения снежного барса, дальневосточного леопарда, белого медведя и белухи, а также амурского тигра, которому в последнее время уделяется особое внимание. В частности, осенью 2022 года во Владивостоке пройдет II Международный форум по сохранению популяции тигра, который соберет руководителей стран, где обитают редкие хищники, представителей профильных министерств и ведомств, ученых, международных экспертов в области защиты исчезающих видов животных.

Мероприятие проведет Фонд Росконгресс в «нулевой» день Восточного экономического форума – 2022. Его участники оценят результаты масштабной работы, прошедшей со времени проведения первого форума в Санкт-Петербурге в 2010 году, определят стратегию действий по сохранению и обеспечению роста отдельных подвидов и мировой популяции тигров на планете.