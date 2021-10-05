Шоу «Ледниковый период»: Аделине Сотниковой все еще не нашли партнера. Возможно, и не найдут

В первом выпуске шоу Аделина выступила в качестве арбитра. Судя по всему, эту роль продюсеры решили и оставить для фигуристки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошлой неделе вышел первый выпуск проекта «Ледниковый период-8». И начался проект с ряда травм: успели залечиться Дарья Мельникова и Иван Колесников, а вот Давид Манукян (Дава) — нет. Блогер и танцор объявил, что не сможет участвовать в проекте, потому что ему предстоит операция на плече, которое постоянно вылетает из сустава.

Тогда продюсеры шоу приступили к поиску замены. По версии менеджеров Аделины Сотниковой, с которой должен был кататься Дава, замену искали в мире музыки: выйти на лед с олимпийской чемпионкой могли Сергей Лазарев, рэпер Нилетто, певец Севак, Артем Качарян и другие. Но, как и в случае с плечом Манукяна, не срослось.

Подобрать замену Давиду Манукяну оказалось не так уж просто

Смотреть видеосюжет Аделина Сотникова и Давид Манукян. Профайл. Ледниковый период 2021. Фрагмент выпуска от 02.10.2021

Прошла неделя, партнера для Аделины так и не нашли. В новом вызывном документе к съемкам «Ледникового периода» пары Сотниковой не значится.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В первом выпуске шоу Аделина выступила в качестве арбитра — вместе с Дмитрием Хрусталевым, Татьяной Тарасовой, Татьяной Навкой и Максимом Траньковым. Судя по всему, эту роль продюсеры решили и оставить для фигуристки. Потому что если во втором выпуске Сотникова не появится, сложно будет представить спортсменку с новым партнером в общем зачете — когда остальные 13 пар уже набрали определенное количество баллов.

Так или иначе, новый выпуск шоу «Ледниковый период» выходит в эфир Первого канала в субботу в 17.35.