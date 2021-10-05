Саакашвили в письме Зеленскому назвал себя "личным узником Путина"

Михаил Саакашвили в письме Владимиру Зеленскому назвал себя "личным узником" Владимира Путина Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, где назвал себя "личным узником Путина".

В своем послании Саакашвили отметил, что "глубоко тронут" откликом Зеленского на ситуацию c "незаконным арестом", который "признает только Россия". Также он написал, что "очень любит" Грузию и Украину и гордится "своим скромным вкладом" в производимые украинском лидером реформы в Незалежной.

- Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи, —говорится в письме экс-президента Грузии, которое было опубликовано на его странице в Facebook.

Ранее Владимир Зеленский на брифинге парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" заявил, что украинские власти будут добиваться возвращения Михаила Саакашвили в страну. Зеленский подчеркнул, что возвращением политика будут заниматься Министерство иностранных дел Украины, дипломатические представительства в Грузии, а также вопрос будет решаться на уровне премьер-министров двух стран. Позже член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе сообщила, что задержанный Саакашвили уверен в позиции Зеленского.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Также он проходит по делу об убийстве банкира.

США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коварный план Саакашвили начал срабатывать. Вот что происходит под стенами тюрьмы, где он сидит

Соратники Мишико собрали первые митинги — небольшие, но громкие и по всей стране. В Грузии снова начинаются «веселые времена», уверен спецкор kp.ru в Тбилиси Владимир Ворсобин (подробности)