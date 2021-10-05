Сбой в работе Facebook не привел к утечке данных пользователей соцсети

Сбой в работе Facebook не привел к утечке данных Фото: REUTERS

Сбой в работе сервисов и приложений Facebook не привел к утечке конфиденциальной информации о пользователях соцсети, утверждают в одноименной компании. По крайней мере, специалисты не нашли свидетельств того, что в результате почти семичасового простоя была нарушена безопасность пользовательских данных. Причиной же самого крупного сбоя в работе Facebook за 17 лет стали неудачные изменения в конфигурации роутеров.

«Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию», - говорится в заявлении компании.

Пресс-служба Facebook поясняет, что неполадки имели «каскадный эффект», что и привело к сбою в работе сервисов, который повлиял на работу внутренних инструментов, из-за чего не получилось «быстро определить и устранить причины неполадки».

«Сейчас наши сервисы вновь подключены к сети, и мы активно трудимся над тем, чтобы полностью восстановить их работу», - заверили в компании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эксперты IT-компании Cloudflare рассказали, что масштабные сбои в работе сайтов и приложений во всем мире 4 октября были вызваны резким ростом общей нагрузки на DNS-маршрутизаторы из-за сетевых проблем компании Facebook, даже если ресурсы с ней никак не связаны. Марк Цукерберг извинился перед пользователями соцсети за сбой в работе своего детища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День, когда сломался интернет: Масштабный сбой парализовал Facebook, Instagram и WhatsApp

В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).