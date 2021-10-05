Валерий Гаркалин госпитализирован с ковидом

Артист Валерий Гаркалин заболел коронавирусом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

67-летний народный артист России находится в столичной больнице в Коммунарке — пожалуй, самом известном ковидном госпитале страны. Гаркалина госпитализировали 5 октября. Тест на ковид подтвердил предварительный диагноз. Дочь актера Ника Гаркалина сообщила телеканалу РЕН ТВ, что ее отец прививался от коронавируса и, к счастью, болезнь развивается не так стремительно, как могла бы. Родные актера и врачи очень рассчитывают, что ухудшения состояния не будет и Гаркалина скоро выпишут.

Когда Гаркалин неважно себя почувствовал, его решили госпитализировать в первую очередь из-за отягчающих обстоятельств: актер — сердечник со стажем. Более десяти лет назад он дважды переносил инфаркт, а в феврале 2018-го прямо с самолета после спектакля в Иркутске попал в больницу с подозрением на воспаление легких.

В последнее время звезде фильма «Ширли-Мырли» в целом живется непросто — в мае он признался в интервью youtube-каналу «Эмпатия Манучи», что стал совершенно не востребован в кино и театре и ни много ни мало близок к нищете. Весь его нынешний доход — скромная зарплата профессора РАТИ - ГИТИСа.

Кстати, в той же Коммунарке прямо сейчас лечат актрису и телеведущую Ларису Гузееву. Последний раз она выходила на связь неделю назад, поблагодарив в инстаграме своих поклонников за пожелания скорейшего выздоровления.