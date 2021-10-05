Космос, ракета, девушка

Наш колумнист Николай Варсегов делится впечатлениями о запуске на орбиту первых в мире кинокосмонавтов. Фото: Роскосмос

Когда Гагарина отправили в космос, страна ликовала - наш человек впервые в мире! Люди обнимались на площадях, плясали и пели песни. Сегодня впервые в мире в космос отправили наших киноактеров. Ни обыватели, ни даже студенты не повалили на Красную площадь. Многие ожидаемо разразились злобой по разным форумам:

«Позорище. На костях нищих! Лучше бы деньги отдали детям на лечение и операции. Ведь всё из госбюджета, а именно из кармана налогоплательщика. Привыкли эти гиены жить за счет бедного и нищего сословия».

«Гражданам жрать нечего, а эти летают».

«Ну не знают чиновники, на что еще потратить миллиарды бюджетных денег. Даже в "отсталом" Голливуде невесомость снимают в павильоне в сто раз дешевле, и что удивительно, невесомость там получается намного правдоподобней, да и фильм лучше, чем невесомость, снятой русскими в космосе».

оспода, очнитесь. На самом деле сегодня отличный день: в космос впервые в мире отправились наши актеры - к удивлению актеров и обывателей всего остального мира. Фото: Роскосмос

Это понятно. Время романтики уж давно прошло. Обыватель живет лишь завистью, лютой злобой к проклЯтым, прОклятым миллионерам. Фантазиями на тему: обычным гражданам жрать уж нечего, а эти твари от жиру бесятся! Такое массовое сознание - по сетям сужу - все более развивается и ведет к регрессу, унынию и болезням психиатрическим с навязчивыми картинками: где россияне голодные и оборванные у баков мусорных дерутся толпами по утрам - двор на двор.

Господа, очнитесь. На самом деле сегодня отличный день: в космос впервые в мире отправились наши актеры - к удивлению актеров и обывателей всего остального мира. Понятно, что шедевральный фильм они там не снимут, ибо первый блин всегда комом. Но сам посыл, что русские уже могут в космосе снимать игровые фильмы - дорогого стоит. Рискнул бы даже предположить, что экая пропаганда прогресса нашего вернет молодежь к науке, к космосу и романтике.

И несомненно, что этот день еще станет праздником — Всемирным днем космического кино.

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