Впервые в истории российский киноэкипаж отправили в космос ради съемок. Внутри Юлия Пересильд и Клим Шипенко

Там, в космосе, на МКС актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко снимут часть фильма «Вызов» (Первый канал и Yellow, Black & White). А доставит их на станцию космонавт Антон Шкаплеров, герой России. Фото: Роскосмос

В Год науки и технологий в России произошло историческое событие.

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» со съемочной группой, то есть непрофессионалами, впервые вышел на орбиту для съемок кино.

Фото: Роскосмос

В полдень 5 октября, так и запишите.

В казахских степях Байконура, где бродят суслики и верблюды, а не в какой-то там голливудской студии в США, в космос отправили реальных актеров, которые привезут (надеемся) уникальный съемочный материал.

Фото: Роскосмос

Там, в космосе, на МКС актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко снимут часть фильма «Вызов» (Первый канал и Yellow, Black & White). А доставит их на станцию космонавт Антон Шкаплеров, герой России.

Фото: Роскосмос

40 камер — на грозовых вышках, на башнях обслуживания и даже под соплами. Первый канал с раннего утра максимально масштабно показал, как огромную многотонную махину высотой с 10-этажный дом выводят на орбиту ради важнейшего из искусств. «Стартовики» проверили все ступени, метеостанция с раннего утра тоже в работе.

Фото: Роскосмос

40 километров — расстояние между съемочными станциями канала, которые монтажеры соединяли длиннющими кишками кабелей.

На минимально разрешенном расстоянии — 2,5 километра — расположились наблюдательные пункты. Там — как сотрудники космодрома, так и ВИП-ложи гостей: космонавты, чиновники, артисты, режиссер Алексей Учитель и члены семей экипажа. В шатрах им уже накрыли столы.

Фото: Роскосмос

Слегка побледневшая мама актрисы Ирина Владимировна на Байконуре была немногословна, что и понятно. И вспомнила, что с Юлей перед вылетом говорили о главном: что любят друг друга. Младшей дочери Маши на космодроме не было, зато приехала старшая Анна.

Фото: Роскосмос

- Мама в скафандре - красивая, - считает 12-летняя девочка. - Похожа на супергероя вселенной Marvel. Что говорят про нее разное? Некоторые одноклассники шепчутся за спиной, мол, это все неправда, это все не по-настоящему, зачем обманывать. А я горжусь!

Фото: Роскосмос

Я не отговаривала ее. Но сказала такую фразу: «А если б я полетела в космос?». «Я б тебя не отпустила». После этой фразы я поняла, что она все пройдет.

Жена Клима Шипенко, актриса Софья Карпунина, призналась, что тоже испытывает широкий спектр чувств: рада, что муж похудел на 15 кило (так нужно было для баланса на корабле), горда за него и скорее ждет домой.

Фото: Роскосмос

Подняли артистов сегодня в 1.00 (спали 6 часов), они прошли осмотр, позавтракали и начали собираться. Каждый — с индивидуальным чемоданчиком. В руках Клима Шипенко было самое главное, без чего полет на орбиту был бы бессмыслен: сценарий фильма «Вызов».

Фото: Роскосмос

40 минут за 10 рабочих дней — именно столько отснимут на МКС герои первой в мире киноэкспедиции. Остальное доделают на Земле. Режиссер Клим Шипенко заверил, что кастинг еще не проводился. Видимо, лукавил или держал интригу. Потому что еще одна звезда на орбите «Вызова» уже точно зажглась. Это, что неудивительно, Владимир Машков.

Актриса и режиссер улетели в космос снимать фильм «Вызов», по прилету к ним присоединится Владимир Машков. Фото: Первый канал

Смотреть видеосюжет Это моя страна. Социальная реклама 90-х.

- Константин Львович Эрнст давно задумал эту историю, и мы даже сняли первую часть, - открыл секрет в гостях у «Вечернего Урганта» Владимир Машков. - Это была социальная реклама (в рамках цикла «Русский проект» вместе с Никитой Михалковым актер сыграл космонавта на станции «Мир» в ролике «Это моя страна»). Там тоже было все по-настоящему, и тесты, и осмотр, и невесомость. Достаточно серьезная подготовка. Я бы полетел с большим удовольствием! Я готов, если что. Вообще, в восьмом классе у меня были все тройки. Пятерки были только по физкультуре и астрономии. А в фильме «Вызов», раз сюжет мы раскрыть не можем, я играю медика. У одного из астронавтов — серьезнейшая травма. Доставить на Землю без операции его нельзя. Поэтому надо выбрать врача, который отправится в космос. Я играю человека, который берет на себя эту [выбора] ответственность.

Фото: Первый канал

Примерно за два часа до старта Шипенко, Пересильд и Шкаплеров закрепились в ложементах — спецкреслах для космонавтов. Каждое - как идеально скроенный костюм, создан с учетом всех мерок, второго такого не найти. Задолго до пуска с фигуры космонавта делают гипсовый оттиск и по этой форме отливают металлическое ложе, ложемент. Такая точность нужна, чтобы нагрузка равномерно распределялась по поверхности тела. Конечно, кресла занимают почти все пространство, но только почти. Спускаемый аппарат буквально напичкан аппаратурой: пульт, ручки управления, блоки особо важных команд, некоторые из них требуют двойного нажатия, чтобы избежать ошибки, ну и плюс ко всему два парашютных контейнера, основной и запасной. А еще резервный запас еды на пять дней. Позывной экипажа: «Астрей» (такой же ник в инстаграме у космонавта Антона Шкаплерова) — так звали в древнегреческой мифологии звали титана, который создал звездное небо.

Фото: Первый канал

После команды от пускающего «Ключ на старт!» из бункера в ясное небо ракета взмыла вверх. Минуту ее можно было наблюдать, а затем — только на экране в виде циклограммы. В течение 9 минут ступени отделялись, придавая аппарату ускорение. Все прошло хорошо. Полет — нормальный! Все системы работают штатно, на борту порядок. Антон Шкаплеров доложил о небольшой вибрации, Клим Шипенко и Юлия Пересильд при скорости аппарата 20 тысяч километров в час выглядели так, словно прилегли на удобные лежаки на набережной Москвы-реки.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст после успешного запуска. Фото ТАСС

Фото: Первый канал

5 октября в 12.04 космический корабль "Союз МС-19" вышел на околоземную орбиту. Солнечные батареи корабля, как и внешние элементы, полностью раскрыты.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

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Александр МИЛКУС

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