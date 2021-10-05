Запуск корабля "Союз МС-19" к МКС с Юлией Пересильд и съемочной группой проекта «Вызов» 5 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

5 октября 2021 года с космодрома Байконур стартует пилотируемый космический корабль "Союз МС-19", на котором съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию события.

В основной экипаж МКС-66 входят космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Дублеры: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Съемочная группа будет выполнять функции бортинженеров. Кресло бортинженера-1 слева от командира займёт Клим Шипенко, а бортинженера-2 справа – Юлия Пересильд.

Фильм "Вызов" — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Сюжет киноленты до сих пор остается загадкой.

Смотреть видеосюжет Старт «Союз МС-19» со съемочной группой: прямая трансляция

Тинькофф стал партнером проекта «Вызов» — первого фильма в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. В рамках проекта Тинькофф станет первым банком, который отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю.

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Утвержденный Госкомиссией экипаж съемочной группы дал заключительную перед вылетом пресс-конференцию с Байконура (подробности)