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Наука5 октября 2021 10:39

Запуск корабля "Союз МС-19" к МКС с Юлией Пересильд и съемочной группой проекта «Вызов» 5 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Съемочная группа будет выполнять функции бортинженеров. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию запуска корабля "Союз МС-19" к МКС 5 октября 2021
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

5 октября 2021 года с космодрома Байконур стартует пилотируемый космический корабль "Союз МС-19", на котором съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию события.

В основной экипаж МКС-66 входят космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Дублеры: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Съемочная группа будет выполнять функции бортинженеров. Кресло бортинженера-1 слева от командира займёт Клим Шипенко, а бортинженера-2 справа – Юлия Пересильд.

Фильм "Вызов" — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Сюжет киноленты до сих пор остается загадкой.

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Старт «Союз МС-19» со съемочной группой: прямая трансляция
Старт «Союз МС-19» со съемочной группой: прямая трансляция
Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров отправятся на МКС для съемок полнометражного фильма в открытом космосе. За запуском их корабля «Союз-МС» страна будет следить в прямом эфире

Тинькофф стал партнером проекта «Вызов» — первого фильма в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. В рамках проекта Тинькофф станет первым банком, который отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю.

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