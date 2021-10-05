Копить, нельзя тратить: В Минфине хотят еще сильнее заполнить кубышку

Министр финансов Антон Силуанов доложил сенаторам, что конкретно изменится в бюджетной политике в ближайшие три года. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Совете Федерации во вторник обсудили параметры нового бюджета. Он уже внесен в Госдуму. И вскоре будет обсуждаться депутатами. Министр финансов Антон Силуанов доложил сенаторам, что конкретно изменится в бюджетной политике в ближайшие три года. Оказалось, что почти ничего. Траты немного вырастут, но копить станем еще больше. Подробнее — в нашем материале.

«СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ БЛАГОПРИЯТНАЯ»

Если смотреть на общие цифры, в нашей экономике все хорошо. Растем в этом году более чем на 4%. В итоге выходим в плюс после падения в прошлом году. Это даже лучше, чем в некоторых странах Европы — например, Италии и Великобритании. При этом, в отличие от них, госдолг у нас не вырос, а бюджет — даже в профиците.

- Экономические условия достаточно благоприятные. Несмотря на последствия пандемии, собираемость налогов растет на 5 — 10%. Плюс хорошая конъюнктура на сырьевых рынках, - заявил глава Минфина.

Это позволяет чуть ослабить пояса. В ближайшие три года правительство увеличит социальные расходы — в основном на поддержку семей с детьми. Кроме того, вложит 2,5 трлн рублей из Фонда национального благосостояния в инфраструктурные проекты. Правда, кубышка от этого не обеднеет. Отложить в нее планируют в три раза больше — 8 трлн рублей. А все потому, что в правительстве снова готовятся к очередному кризису.

- Спрос на углеводороды в ближайшие десятилетия будет снижаться. К началу 2030-х годов наши доходы от продажи нефти и газа могут снизиться. Поэтому нам нужно обеспечить устойчивость бюджетной конструкции, - заявил Антон Силуанов.

Он предложил увеличить неприкосновенный запас ФНБ до 10% ВВП. Сейчас по закону это 7% ВВП, а все остальное правительство может тратить на разные долгосрочные проекты. Для сравнения, сейчас в наших резервах лежит 14 трлн рублей (в рублях и иностранных валютах). Это 12% ВВП. При этом свободными считаются только 8,5 трлн рублей (это 7,3% ВВП). Остальные вложены в долгосрочные проекты. То есть, со временем эти инвестиции вернутся в кубышку, но в случае кризиса воспользоваться ими не получится.

«ХВАТИТ ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ»

В следующем году в Минфине планируют потратить 23,7 трлн рублей. Расходы немного снизятся по сравнению с этим годом. Но, как поясняют в правительстве, если сравнивать с 2019 годом, то рост останется по всем направлениям. Особенно сильно за время пандемии выросли социальные расходы. В общем и целом государство будет больше средств вкладывать в адресную поддержку бедных, а также в медицину и образование.

Доходы будут брать там же, где и обычно. Дойными коровами останутся крупные сырьевые компании. В частности, нефтегазовые и металлургические. Последним до конца года еще сильнее увеличат налоги на добычу полезных ископаемых. От этого доходы бюджета вырастут на 100 млрд рублей. Правда, есть нюанс. Закон об этом еще не приняли и даже не внесли в Госдуму. А в проекте бюджета эти доходы уже заложены...

- Это плохая практика. Давайте сначала определимся по налогам, а потом будем вносить эти изменения в бюджет. Ну и в целом к увеличению налогов нужно прибегать только в крайних случаях. Стабильность налоговой системы — важное обстоятельство инвестиционного климата, - заявил бывший министр финансов и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его мнению, перед тем как увеличивать неприкосновенный запас ФНБ, нужно просчитать все риски. Тем не менее рост порога в нашей кубышке, скорее всего, произойдет сам по себе. За три года в нем появятся 8 трлн рублей, а изъять из него планируют всего 2,5 трлн. И это при довольно скромных оценках стоимости нефти, которые есть в проектировках бюджета на ближайшие годы. Там средняя цена плавно снижается с $62 до 56 долларов за баррель. Хотя сейчас на бирже нефть стоит сильно дороже — около $82.

КРИЗИС БЛИЗКО

Правда, у Минфина на все просьбы увеличить расходы есть железный аргумент. Там считают, что в ближайшее время в мире может разразиться очередной экономический кризис. И тогда цены на сырье снова пойдут вниз, как это случилось прошлой весной. К такому сценарию и готовимся. В этом случае кубышка будет нужна, чтобы оплатить все запланированные бюджетные расходы, в том числе социальные. Доходы от нефти и газа составляют больше трети всех доходов федеральной казны. Если цена на нефть падает, бюджет недополучит триллионы рублей. Тогда их возьмут из кубышки.

- Максимум через полтора года будет повышение ставок ФРС США. Это значит, что произойдет неизбежный отток капитала с развивающихся рынков и коррекция на сырьевых рынках. Наши власти должны иметь маневр на этот случай. Сомнений нет, что надо довести ФНБ до 10%, - считает Михаил Задорнов, еще один бывший министр финансов России, а ныне глава банка «Открытие».

При этом готовиться нужно и к другому кризису — энергетическому. Он произойдет чуть позже. Но тоже неминуем.

- К 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза. Нам нужно сделать плавный переход по снижению доли этого источника в структуре доходов бюджета, - считает Алексей Кудрин.

При этом, по его словам, подушка безопасности в нашей системе приличная даже без ФНБ. Во-первых, в бюджете есть внутренний резерв — это триллион рублей, который не расписан на конкретные расходы. Во-вторых, есть условно распределенные средства. Там лежит еще два триллиона, которые можно перебрасывать между различными статьями бюджета. И в-третьих, в случае чего мы сможем занять деньги на внутреннем и внешнем рынках.

- К примеру, в следующем году чистые заимствования составят 2,3 трлн рублей. Общий госдолг чуть вырастет и составит 21% ВВП. Но все равно остается в безопасной зоне. Здесь у нас большой запас прочности. По сути, это наш второй Резервный фонд. Для любой страны при хорошей кредитной истории это дополнительный источник для финансирования, - пояснил глава Счетной палаты.

Для сравнения, в США госдолг составляет 108% ВВП, в Италии — 156% ВВП, а в Японии — 266% ВВП. Даже у рачительных немцев соотношения госдолга к размеру экономики достигает 70%.

С одной стороны, на этом фоне можно порадоваться за наше рачительное правительство. С другой, хочется напомнить чиновникам, чтобы они больше думали над стабильным повышением доходов населения, а не над тем, где бы еще что-нибудь отрезать, чтобы еще больше отложить в резерв на черный день. Иначе так недолго и в Плюшкина превратиться. А хорошего в этом ничего нет.

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