Пепел вулканов, частички из космоса, морской песок, прах: что содержит домашняя и уличная пыль

Все в наших домах пылится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все в наших домах пылится. Но что именно является пылью?Откуда она взялась и почему постоянно возвращается, сколько не убирай? Это частички земли? Волокна одежды? Клетки нашей кожи?

Да, но не только. Пыль - это намного больше.

Что именно, взялись выяснить исследователи научной программы Dust Safe Университета Маккуори в Австралии.

Ученые изучают содержимое… мусорных мешков, которые присылают им люди со всего света. Задача добровольцев – после того, как пропылесосят квартиру, аккуратно упаковать содержимое и отправить по адресу программы. Всего в ней задействовано 35 стран.

Программа будет продолжаться еще год, но вот что ученые уже выяснили на данный момент.

«И ОТ ПЫЛИ НАМ НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ»

Она повсюду.Она кружится, летает, оседает на поверхностях снаружи и внутри зданий. Даже в море встречается особый вид пыли из кристаллов соли из высохших водяных брызг.

Часть пыли является естественной – то есть, это «производное» камней, почвы, а также пепел вулканов, космическая пыль, останки насекомых, и даже мельчайшие частицы древнеегипетских пирамид!

Но иногда пыль это не так уж и романтично. Согласно DustSafe, нередко пыль, даже домашняя, может включать такие неприятности, как:

- следы металлов

- радиоактивные элементы

- гены устойчивости к антибиотикам

- микропластик

перфторированные химические вещества (содержатся в основном в средствах для чистки. Это вещества, в которых атомы водорода замещены на атомы фтора)

ПЫЛЬ ДОМАШНЯЯ: И ПОЛЬЗА, И ВРЕД

По оценкам исследователей,только одна треть домашней пыли – это источники вашей квартиры , остальная часть мигрирует извне через воздух, одежду, домашних животных, обувь и тому подобное.

Из чего состоит домашняя пыль? В первую очередь, это «производное» самих людей и их домашних любимцев: мы постоянно теряем клетки кожи, волосы, перхоть, частички ногтей, все это и есть часть нашей домашней пыли. Но не только. Она также состоит из разлагающих насекомых, фекалий (б-р-р!) кусочков пищи, пластика и почвы.

Конечно, это все неприятно.Однако в разумных пределах такая грязь не только безвредна, но даже наоборот - полезна, поскольку усиливает иммунную систему человека, вырабатывая защиту в том числе против аллергии (аллергия на пыль одна из самых частых).

Однако есть такие загрязняющие вещества, которых, по словам исследователей, лучше избегать. Например, открытый камин и курение в помещении становятся источником опасных веществ, которые могут стать причинной плохого самочувствия. Пепел содержит химические вещества, в том числе перечисленные в Стокгольмской конвенции ООН о стойких органических загрязнителях, которые связаны с определенными видами рака, врожденными дефектами, дисфункцией иммунной и репродуктивной систем, повышенной восприимчивостью к болезням и повреждением нервной системы.

Средства для домашней уборки, косметические средства, антипригарные поверхности иногда содержат перфторированные химические вещества. И эти химические вещества тоже есть в нашей домашней пыли.

Часто с улицы мы приносим на одежде ядовитые химические вещества, используемые в пестицидах, со временем они оседают на поверхностях вашего дома.

Пыль также содержит микропластик от одежды, упаковок и мебели.Они легко вдыхаются и проглатываются, особенно детьми, которые часто засовывают руки в рот.

Кроме того, в домашней пыли содержится большое количество пылевых клещей, чьи экскременты провоцируют аллергические реакции и приступы бронхиальной астмы, у многих детей с бронхиальной астмой обнаружена именно клещевая аллергия.

ПЫЛЬ УЛИЧНАЯ: МОРЕ, ГЕНЫ, АСБЕСТ

Две трети вашей домашней пыли - это пыль атмосферная, то есть, уличная. В дом она попадает через окно, или вы приносите ее сами, после того, как снаружи она осядет на вашей обуви или одежде или шерсти ваших питомцев.

Что содержит такая пыль? Садовую землю, дорожную пыль, выхлопные газы, пыльцу. Некоторые виды пыли, как было сказано выше, безобидны, некоторые, наоборот, опасны. Например, мелкодисперсные частички из близлежащих шахт и заводов, или после лесных пожаров могут оказывать токсичное влияние. Это же касается асбестовой, силикатной пыли со строек.

Кроме того, состав уличной пыли сильно зависит от страны. Например, недавние пыльные бури в Австралии буквально перенесли верхний слой почвы с сельскохозяйственных угодий и пустынных регионов в городские дома.

В прибрежных районах часто встречается песчаная и морская пыль.

А пандемия ковида привела к тому, что чрезмерное использование дезинфицирующих и антибактериальных средств стало причиной увеличения числа генов устойчивости к антибиотикам. Эти гены теперь также можно обнаружить в пыли.

КАК БОРОТЬСЯ С ПЫЛЬЮ

Смиритесь, домашняя пыль - это часть нашей жизни.Даже в закрытые помещения она все равно будет проникать с улицы, «просачиваться» с потолочных карнизов и чердаков, через щели вокруг окон и дверей.

Любые частицы грязи, дыма, волокон или измельченных материалов, попадающие в воздух, в конечном итоге превращаются в пыль.

Вы не сможете предотвратить попадание пыли внутрь.Но вы все-таки можете кое-что сделать, чтобы снизить вред по максимуму.

Используйте дверные коврики и снимайте обувь в помещении.

Вернувшихся с детской площадки или песочницы детей нужно умыть, а выгуляв домашних животных - вытереть влажным полотенцем у двери.

Пыльную рабочую одежду снимайте также при входе.

Откажитесь от ненужных антибактериальных средств.Дома достаточно уборки простой водой. Для мытья рук - воды и обычного, не антибактериального мыла.

Чистка пылесосом – наше все!А пылесосы, оснащенные фильтром тонкой очистки (например, HEPA-фильтром), более эффективно справляются с грязью.

Особенно тщательно пылесосьте ковры, мягкую мебель и матрасы – это места наибольшего скопления пыли в квартире.

Влажная уборка твердых поверхностей пола удаляет мелкую пыль, оставшуюся после подметания.

Избавьтесь от старых ненужных вещей.

C помощью специальных тканевых перчаток для уборки намного проще протирать лампы, сувениры, подоконники – пыль просто прилипает к ткани перчаток.

Поддерживайте баланс влажности в доме на уровне плюс-минус 50%. Сейчас продаются специальные измерительные приборы и увлажнители воздуха, которые в этом помогут.

Время от времени протирайте влажной тряпкой стены и потолочные плинтусы, пыль оседает и на них.

Не забывайте вовремя менять фильтры кондиционера. И прочищать (пылесосить) вентиляционные отверстия и решетки.

Вы тоже можете отправить образцы вашей домашней пыли в DastSafe и узнать о ее содержимом. Для этого перейдите по этой ССЫЛКЕ.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПЫЛЬЮ

Пыль— мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметра более долей микрона и до максимального 0,05 мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, он имеет размеры до 2 мм.