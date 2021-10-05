Звездный десант на Байконуре: Учитель, Машков, Петров, Асмус и другие артисты на запуске киноэкипажа фильма «Вызов» в космос

Российские кинематографисты отправились на МКС. Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

5 октября на космодроме Байконур произошло историческое событие: в космос в День учителя отправили первый в истории киноэкипаж — режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров на корабле «Союз МС-19» вышли на орбиту и пристыковались к МКС. За этим в эфире Первого канала наблюдала вся страна. А с Байконура — близкие экипажа и куча звезд. В фотогалерее — некоторые из них.

Кристина Асмус пришла поддержать Клима Шипенко — товарища и режиссера фильма «Текст», после откровенных сцен в котором с ней развелся Гарик Харламов.

Кристина Асмус. Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

Тоже самое и Саша Петров, который многие годы дружит с Шипенко, — сыграл в скандальном «Тексте» и прибыл на Байконур, чуть огорчившись, что его не взяли в космос.

Саша Петров. Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

Не обошлось без Ивана Урганта — он даже вел спецвыпуски «Вечернего Урганта» с Байконура.

Иван Ургант. Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

Министр культуры России Ольга Любимова — на старте.

Ольга Любимова. Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

Как и гендир Первого канала Константин Эрнст, локомотив проекта «Вызов».

Константин Эрнст. Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

В День учителя режиссер Алексей Учитель обнимался и праздновал старт с коллегой Игорем Угольниковым.

Алексей Учитель и Игорь Угольников. Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

Актер Александр Самойленко смотрел пуск с промоутером и шоуменом Андреем Фоминым.

Александр Самойленко и Андрей Фомин. Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

Какой космос без Владимира Машкова? Он, кстати, тоже сыграет в «Вызове». После прилета Шипенко и Пересильд.

Владимир Машков. Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

Поддерживали экипаж корабля «Союз МС-19» и другие звезды. Они записали видеообращения и выложили их в инстаграм.

Алла Пугачева заверила, что если долго мучиться — все обязательно получится.

Чулпан Хаматова, скрестив пальцы, пожелала «маленькой девочке с большим сердцем» Юлии Пересильд хорошего возвращения.

А режиссер Кирилл Серебренников — вернуться со щитом. Космическим.