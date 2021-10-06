Повышен «плохой» холестерин: как об этом узнать, чем будут лечить и у кого есть льготы

У 60% жителей нашей страны повышен уровень холестерина Фото: Shutterstock

Часть 1 По последним данным у 60% жителей нашей страны повышен уровень холестерина - врачи называют такое состояние «гиперхолестеринемия». При этой патологии подскакивает риск ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов и преждевременной смерти. А также гораздо тяжелее протекает COVID-19. Что именно происходит с организмом при гиперхолестеринемии и в чем особенности ее наследственной формы, обсудили на круглом столе эксперты Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний.

Как нам, обычным людям без медицинского образования, заподозрить, что с холестерином не все ладно и пора обследоваться, обращаться к врачу? Что полагается сегодня бесплатно, по полису ОМС? Вот, что рассказали ведущие специалисты по лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

НАЧИНАЕМ С ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Как известно, «холестерин не болит», то есть его повышенный уровень практически никак не проявляет себя - до тех пор, пока неблагоприятные изменения в организме не станут уже критичными. Как можно раньше узнать о гиперхолестеринемии, чтобы начать принимать меры по исправлению ситуации, помогает диспансеризация, говорит главный терапевт Минздрава, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Оксана Драпкина.

Сейчас такая проверка здоровья полагается бесплатно (по полису ОМС) ежегодно, начиная с 40 лет. А с 18 до 39 лет - раз в три года. При этом люди младше 40-ка имеют право на ежегодный профилактический медицинский осмотр - фактически это «лайт-диспансеризация», с более коротким перечнем обследований.

В любом случае, придя либо на диспансеризацию, либо на профосмотр (оба мероприятия проводятся в районной поликлинике по месту жительства), вы сможете сдать анализ крови для определения уровня общего холестерина - это предусматривает приказ Минздрава от 27.04.2021 г. N 404н.

При повышенном показателе - более 5,5 ммоль/л - пациента направляют на дальнейшие обследования. В частности, должен быть проверен липидный спектр, пояснила Оксана Драпкина. Речь идет о более детальном анализе крови, когда определяются показатели «плохого» холестерина (липопротеины низкой плотности) и «хорошего» холестерина (липопротеины высокой плотности).

Кроме этого, приказ Минздрава предусматривает, что в ходе диспансеризации проводится серьезное и дорогостоящее (если бы пришлось делать за свой счет) обследование: дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Оно позволяет оценить состояние важнейших кровеносных сосудов. Такое исследование полагается мужчинам в возрасте от 45 до 72 лет и женщинам от 54 до 72 лет (включительно), если имеются три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний:

- повышенный уровень артериального давления (выше 140/90 мм рт.ст.);

- повышенный уровень общего холестерина (выше 5,5 ммоль/л);

- избыточная масса тела или ожирение (это определяет врач во время осмотра в ходе диспансеризации).

КОГДА САМОМУ ЗАПИСЫВАТЬСЯ К ДОКТОРУ

Второй путь получения медпомощи - когда человека уже что-то беспокоит. Профессор Драпкина перечислила самые тревожные сигналы:

- одышка,

- кратковременное или постоянное повышение артериального давления,

- боли в груди.

В этом случае нужно, не теряя времени, записываться к терапевту или кардиологу поликлиники по месту жительства (во многих регионах попасть ко второму можно только после посещения первого). Врач распишет необходимые обследования, выдаст направления на анализы.

НА ЗАМЕТКУ

- По правилам (Постановление правительства РФ от 28.12.2020 No 2299) прием кардиолога по ОМС должен быть обеспечен не позднее 14 календарных дней с выдачи направления к такому специалисту. Либо со дня обращения пациента, если в регионе допускается самостоятельная запись к кардиологу.

- Срок ожидания приема терапевта - не более 24 часов с момента обращения пациента.

- Если попасть к врачам вовремя никак не удается, нужно звонить в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Это может помочь получить направление, скажем, к кардиологу в другом районе или соседнем населенном пункте, если в вашей поликлинике в ближайшие две недели он недоступен.

В ТЕМУ

Видно по лицу. И телу

При зашкаливающих показателях холестерина (как правило, это бывает при наследственной гиперхолестеринемии) у людей могут появляться характерные признаки на коже, рассказал член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов. Речь идет о холестериновых отложениях, которые заметны внешне невооруженным глазом. Это:

- ксантелазмы - небольшие желтоватые бляшки на веках и вокруг глаз;

- липоидная дуга на роговице - серый или мутно-белый круг, очерчивающий радужку глаза;

- ксантоматоз - небольшие наросты белого или желтоватого цвета на теле.

Все это сигналы для скорейшего обращения к врачу (начинаем с терапевта), обследования и назначения лечения.

ЛЕКАРСТВА: ОТ СТАТИНОВ К ПРЕПАРАТАМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Если у человека нет других факторов риска - гипертонии, сахарного диабета, лишнего веса, и он не курит, то на первом этапе врачи могут ограничиться рекомендациями по диете. Советуют свести к минимуму животные жиры, есть побольше овощей, цельнозерновых круп, морской рыбы. Активнее заниматься спортом. Все это может помочь снизить холестерин, вырвавшийся за рамки нормы. Но - не стоит обольщаться. Максимум, на который удавалось сбивать холестерин на самых жестких диетах - это минус 6% от вашего текущего показателя, говорят эксперты.

Поэтому большинству пациентов, особенно старшего возраста, назначаются лекарства. Препараты первой линии - статины. Они эффективны и давно известны. Однако практика и научные исследования показали, что у этих лекарств есть «потолок» действия.

- Даже при назначении в максимальных дозах статины способны давать снижение холестерина не более, чем на 53-55%, - отметил ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, доктор медицинских наук Роман Шахнович. - Если же у пациента с серьезными факторами риска (возраст, сопутствующие заболевания) исходный «плохой» холестерин превышает 3,9 ммоль/л, то просто априори мы видим и знаем, что невозможно будет снизить показатель до приемлемых значений. Понадобятся в подмогу дополнительные препараты.

Их на сегодня несколько групп, самые сильные и мощные - так называемые ингибиторы PCSK9, пояснил Шахнович. По словам врача, они позволяют снижать холестерин на 85%: «Это та цель, которая преследуется у тяжелых пациентов с выраженным атеросклерозом и семейными формами гиперхолестеринемии».

БУДЬ В КУРСЕ

У кого есть льготы

- На сегодня работает национальная программа - государство поддерживает несколько категорий больных с сердечно-сосудистыми патологиями, - рассказал Роман Шахнович.

Это:

1. Пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда.

2. Больные, которым выполнена ангиопластика коронарных артерий (операция для расширения просвета сосудов).

3. Пациенты, которым проведено аортокоронарное шунтирование и плановое стентирование коронарных артерий (операции для восстановления нормального кровотока при закупорке артерий сердца).

4. Больные, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).

5. Пациенты, которым проведена катетерная абляция (операция для устранения нарушений сердечного ритма).

В течение двух лет таким людям бесплатно полагаются определенные препараты, назначенные лечащим врачом. Перечень льготных лекарств утвержден приказом Минздрава РФ от 9.01.2021 № 1н. «К сожалению, сейчас в этом перечне нет ряда важных препаратов - одного из необходимых лекарств 1-й линии для снижения холестерина, а также лекарств 2-й и 3-й линий, в которых нуждаются самые тяжелые пациенты», - отметил доктор Шахнович. В некоторых регионах такие медикаменты включены в местные программы лекарственного обеспечения (например, в Москве). Но в большинстве случаев больным приходится покупать их за свой счет.

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