Как США заменили золото долларом, а никто не заметил

Самый большой запас золота в мире до сих пор находится в США. Фото: Shutterstock

Полвека назад, в 1971 году президент США Ричард Никсон отменил «золотой стандарт». Он отвязал американскую валюту от котировок драгоценного металла. Тем самым породил эру вечной инфляции. А заодно окончательно монополизировал роль доллара в глобальной торговле. Вместе с экспертами пытаемся понять, к чему это привело.

Всеобщий эквивалент

Чеканить монету из металла было принято в разных странах. Кто-то больше использовал серебро, кто-то - золото. Но если раньше объемы внешней торговли были небольшими, а продавцы с покупателями самостоятельно решали, как и чем расплачиваться, то к середине XIX века стало ясно, что нужна единая система. И она появилась.

В 1867 году на конференции в Париже развитые страны договорились, что таким эквивалентом станет золото. Курсы валют жестко привязывались к унции металла. А поменять его можно было только в двух местах - Лондоне и Нью-Йорке. Там стали храниться основные запасы золота.

Эта система просуществовала до конца Первой мировой войны. А после этого доллар окончательно взял первенство. В 1920-е годы к золоту привязывалась только валюта США, а курс фунта фиксировался по отношению к доллару. Напрямую обменять британскую валюту на золото было нельзя.

Великая депрессия в США практически убила мировую валютную систему. А Вторая мировая война обескровила европейские экономики. В итоге в 1944 году в городке Бреттон-Вудс в США собрались представители 44 стран и договорились о «новом золотом стандарте». Он увековечил резервный статус американской валюты. Доллар стал своего рода посредником между золотом и другими валютами. Это означало, что страны зависели от США и могли печатать лишь столько денег, сколько у них было в резервах золота и долларов. Сталин, кстати, соглашение подписал, но не ратифицировал.

«Устойчивые курсы способствовали развитию торговли. Люди заключали международные контракты, не беспокоясь, что курс валют изменится за ночь. Бреттон-Вудская система оказалась достаточно гибкой и для обеспечения роста, и для поддержания стабильности, - пишет экономист Майкл Гудвин в книге «Экономикс. Как работает экономика и почему не работает».

Но потом что-то пошло не так...

Как США заменили золото долларом, а никто не заметил Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Демарш де Голля и Никсона

В чем-то эта система была работающей. Потому что защищала от гиперинфляции. Но лишь до тех пор, пока сам доллар был стабилен. В 60-е годы авторитет американской валюты пошатнулся. США включились в гонку вооружений и космическую одиссею с Советским Союзом, в итоге погрязли в долгах. И стали бесконтрольно печатать доллары, чтобы финансировать войну во Вьетнаме. Это привело к высокой инфляции.

Считается, что «золотой стандарт» де-факто отменил генерал де Голль. Именно он в 1965 году потребовал от США поменять свои бумажки на реальное золото - по фиксированному курсу (35 долларов за унцию). Штаты долго отнекивались, но в течение двух лет все же выдали Франции и Германии около трех тысяч тонн золота. Тогда стали ходить упорные слухи, что количество напечатанных долларов давно не соответствует весу металла, который якобы лежит в американских закромах. И многие кредиторы стали давить на Штаты, чтобы те отдали причитающееся им золото в обмен на их зеленые бумажки.

«К началу 1970-х годов доллар настолько упал в цене, что золото буквально утекало из американских хранилищ», - пишет Майкл Гудвин.

Чтобы не ставить себя в глупое положение, президент Ричард Никсон в 1971 году окончательно похоронил «золотой стандарт». Штаты официально вышли из Бреттон-Вудского соглашения. Курс доллара упал на 7 - 20% по отношению к валютам других развитых стран. В США разразилась двузначная инфляция. Но это были временные неприятности. Развитые страны общими усилиями устаканили мировую финансовую систему, договорились о новых правилах игры.

Тем не менее за десятилетия гегемонии все настолько привыкли пользоваться долларом в международных расчетах, что его главенствующая роль осталась неизменной. Более того, с тех пор Америка может печатать столько долларов, сколько ей угодно.

И сейчас именно такая ситуация. Госдолг США растет, американский бюджет долгие годы дефицитен, инфляция выросла в разы, курс доллара по отношению к корзине мировых валют начал падать. Большой вопрос, на который пока нет ответа: что произойдет с мировой финансовой системой и что на этот раз придумают американцы? Неужели снова выйдут сухими из воды?

СОВЕТЫ «КП»

Как вложиться в золото

Почти все способы сопряжены с дополнительными комиссиями, переплатами и неудобствами. Стоит ли золото этих издержек, решать вам.

1. Купить слиток

Крупные банки продают мерные слитки в своих отделениях. Они бывают весом от 1 грамма до 1 килограмма. Но тут есть нюансы. Во-первых, при продаже взимается НДС (20%). Во-вторых, банки делают разницу между ценой покупки и продажи. Она может доходить до 5 - 10%.

2. Купить монету

Есть два вида монет - инвестиционные и памятные. И те, и другие есть в продаже в крупных банках.

3. Открыть ОМС

Обезличенный металлический счет (ОМС) - это вклад с привязкой к цене золота. Вы вкладываете деньги в банк, тот пересчитывает их в граммы (или килограммы) золота по курсу покупки. На руки получаете только бумажный договор, никаких реальных слитков и монет.

4. Вложить в акции золотодобывающих компаний

Чтобы стать владельцем ценных бумаг, нужно открыть счет в брокерской компании. Внести туда деньги и купить акции «Полюса» или «Полиметалла» (это крупнейшие российские золотодобывающие компании).

Макроэкономист Михаил Королюк:

Стоимость золота основана только на вере людей

- Роль золота в мировой экономике снижается, но атавизмом этот актив назвать пока нельзя. Его держат центральные банки по всему миру. Золото по-прежнему сохраняет стоимость. Люди верят в него и готовы за него платить. Другое дело, что этот металл стал более подвержен биржевым колебаниям и вряд ли уже может считаться полноценной страховкой от кризиса. Да и в промышленности он почти не используется.

Самый большой запас золота в мире находится в Штатах. Видимо, там тоже предпочитают держать заначку на случай каких-либо экономических форс-мажоров. Тем более что есть долгосрочный тренд на эрозию роли доллара как единственной мировой валюты. Позиции американской валюты постепенно ослабевают. И это происходит в основном по вине самих же США. Они продолжают наращивать государственный долг - и это отражается на стоимости их валюты.

Тем не менее до конца этой истории еще очень долго. Процесс замещения другими валютами (евро, юанем) будет постепенным и эволюционным. На это могут уйти десятки лет.

КСТАТИ

История российского запаса

Золотой запас империи в начале 1914 года составлял 1312 тонн. Тогда Россия входила в тройку самых запасливых - наряду с США и Францией.

Через 10 лет после революции золотой запас СССР истощился до 150 тонн. Этому способствовали Первая мировая война и траты новой советской власти.

После прихода к власти Иосифа Сталина золотой запас СССР стал быстро расти. К 1941 году он достиг 2800 тонн (это исторический максимум).

В 1991 году в наследство от Союза новой России досталось всего 290 тонн золота. Накопления пришлось начинать почти с нуля.

По данным на март 2021 года, в Центробанке находится 2300 тонн благородного металла. Стоимость унции (31,1 грамма) составляет $1750. Это примерно $130 млрд.