«Съемки фильма на МКС дают России фору в космической гонке с США»: Западные СМИ о полете первого киноэкипажа

5 октября состоялся исторический старт первого в истории космического киноэкипажа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сегодня состоялся исторический старт первого в истории космического киноэкипажа. В состав экспедиции на МКС вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир экипажа профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. Старт с космодрома Байконур состоялся в 11:55 мск.

Пересильд и Шипенко далеко не космические туристы, как их, возможно, хотели преподнести западные СМИ. Это полноценные члены экипажа, которые в сжатые сроки прошли спецподготовку. В течение четырех месяцев они занимались наравне с обычными космонавтами, готовясь к первому в жизни космическому полету.

На МКС они проведут 12 суток и за это время снимут первый в мире фильм о российских космонавтах.

О сенсационном прорыве России и съемках художественного фильма в невесомости написали все мировые СМИ. На Западе многие были вынуждены признать триумф российской науки.

«Свет, камера, взлет: Запущен корабль «Союз» с российской съемочной группой, которые снимут первый полнометражный космический фильм», - объявляет The Washington Post. В своей статье журналисты вспоминают о космической гонке между США и СССР-Россией, попутно путаясь в фактах: «Россия отправила первого человека в космос в 1962 году, а американский «Аполлон-11» высадил людей на Луну в 1969 году».

«Российские государственные СМИ накануне широко и патриотично освещали запуск ракеты с часами обратного отсчета, работающими на Первом канале, и ведущими новостей, описывающими это событие как значимый прорыв для России, за которым внимательно следит весь мир. Запуск фильма «Вызов» ставит Россию на путь победы над Соединенными Штатами в космической гонки», - пишет Reuters.

«12-дневная российская миссия последовала сразу после запуска первого экипажа, состоящего только из гражданских, на борту ракеты-капсулы, разработанной компанией SpaceX, основанной бизнесменом Илоном Маском, - отмечает NBC News. - Цель россиян - опередить голливудский проект с участием актера Тома Круза, работающего с НАСА и SpaceX».

«Российский центр управления полетами беспокоился об оставшемся времени, которое оставалось для связи с экипажем космического корабля «Союз» перед стыковкой, поскольку он на короткое время мог выйти за пределы досягаемости наземных станций управления.

«Антон, осталось очень мало времени», - заявили в ЦУПе.

«Я все прекрасно вижу», - заверил ветеран российской космонавтики Шкаплеров незадолго до безопасной стыковки», - живописует тревожный момент стыковки CNN.

Британские СМИ, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, замечают, что полет киноэкипажа повысит статус России в космической гонке.

«Стремясь улучшить свой имидж и диверсифицировать свои доходы, Россия в этом году объявила, что возобновляет свою программу космического туризма, чтобы доставлять на МКС платных авантюристов, - пишет The Sun. - После десятилетнего перерыва Россия отправит на МКС двух японских туристов - в том числе миллиардера Юсаку Маэдзаву - в декабре, завершив год, который стал важной вехой для любительских космических путешествий».