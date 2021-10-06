Бедный Трамп: Экс-президент США впервые за 25 лет не попал в списки богатейших американцев

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

45-ый президент США Дональд Трамп впервые за четверть века не попал в рейтинг богатейших американцев по версии журнала Forbes: политику и бизнесмену не хватило «всего» $ 400 миллионов, чтобы занять строчку в списке из 400 фамилий.

По оценке Forbes, состояние Трампа на сегодняшний день оценивается в $2,5 миллиарда, что в принципе совсем немало, но вот стоимость «входного билета в клуб миллиардеров» в этом году подскочила до $2,9 миллиарда.

Первое место в списке уже четвертый год подряд досталось основателю Amazon Джеффу Безосу с капиталом $201 миллиард (плюс $22 миллиарда за год), на втором оказался глава Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием $190,5 миллиарда, почти утроивший свои деньги за прошлый год, на третьем – владелец Facebook Марк Цукерберг, состояние которого за счет роста акций компании выросло до $134,5 миллиарда.

Трамп далеко не единственный из завсегдатаев списка богатейших американцев, покинувших рейтинг Forbes 400 в этом году: вместе с ним вылетела суперпопулярная телеведущая Опра Уинфри, впервые попавшая в список в 1995 году, банкир, бизнесмен и инвестор Рональд Перельман, входивший в рейтинг с 1987 года, и многие другие.

– Это был ужасный год для многих, но хорошие времена для самых богатых людей Америки продолжаются. В 40-ом ежегодном списке самых богатых американцев Forbes 400 совокупное состояние участников выросло на 40% за последний год до $4,5 триллиона по сравнению с прошлогодним показателем $3,2 триллиона. Почти все стали богаче, чем были год назад, – пишут журналисты издания.

Всего же в рейтинге американских миллиардеров появилось 44 новичка. Соответственно, столько же старожилов покинули список.