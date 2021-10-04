Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и пятое место в списке Forbes из-за сбоев в работе Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг Фото: REUTERS

Основатель Facebook Марк Цукерберг за понедельник, 4 октября, потерял 6,6 миллиарда долларов на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов. В течение дня сбои в работе сервисов Facebook, среди которых Messenger, WhatsApp и Instagram, привели к масштабному обвалу стоимости акций компании.

Как пишет Forbes Real-Time, из-за сбоев в работе сервисов состояние Цукерберга упало на 5,4%, - то есть, на 6,6 миллиарда долларов. Теперь оно составляет 116,1 миллиарда доллара, что не позволяет основателю Facebook оставаться на пятой строчке в списке богатейших людей мира. Цукерберг уступил ее сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 октября большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей испытывают проблемы в работе, причина которых пока неизвестна. В связи с этим высокотехнологичный фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3%.