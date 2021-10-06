Жемчужное ожерелье, принадлежавшее когда-то королеве Швеции, выставлено на аукцион

Великолепное жемчужное колье, принадлежавшее когда-то королеве Швеции Жозефине Лейхтенбергской, будет продано в Гонконге 12 октября на аукционе Sotheby's. Фото: instagram.com/sothebysjewels

Великолепное жемчужное колье, принадлежавшее когда-то королеве Швеции Жозефине Лейхтенбергской, будет продано в Гонконге 12 октября на аукционе Sotheby's.

Обладателю ювелирного украшения также достанется картина – портрет монаршей особы.

«Этот редкий исторический экспонат первоначально принадлежал французской императрице Жозефине Бонапарт и был изображен на ряде ее портретов», - сказано в описании лота.

Королева Швеции Жозефина родилась в Италии в семье герцога Лейхтенбергского и его жены, принцессы Августы Баварской. Бабушкой Жозефины была первая жена императора Франции Наполеона I - Жозефина Таше де ля Пажери. Историки говорят, что именно от нее шведской королеве досталась в наследство большая коллекция ювелирных изделий.

Обладателю ювелирного украшения также достанется картина – портрет монаршей особы. Фото: instagram.com/sothebysjewels

В 1823 году Жозефина Лейхтенбергская вышла замуж за наследного принца Швеции Оскара Бернадота. В 1844 году он взошел на престол, и Жозефина стала королевой.

С собой в Швецию венценосная особа привезла коллекцию украшений. Многие драгоценности до сих пор принадлежат королевской семье Швеции.

Ожерелье уникально не только благодаря своей истории, но и из-за набора редких жемчужин. Всего их 105, включая семь каплевидных.

Это жемчужное ожерелье члены шведской королевской семьи передали аукционному дому в 1995 году. Известно, что в 2014 году оно ушло с молотка в Женеве за $3,42 миллиона. Имя покупателя осталось неизвестным.

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