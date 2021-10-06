Опубликована деловая программа Российской энергетической недели

На официальном сайте Международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится в Москве с 13 по 15 октября в ЦВЗ «Манеж», опубликована расширенная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий. Программа охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики.

«В условиях энергетического перехода вопросы развития энергетики неразрывно связаны с внедрением новых технологий, трансформацией, направленной на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Защита климата – задача, которую невозможно решить на уровне одной страны, это глобальная цель, для достижения которой важно выстраивать межстрановой диалог и сотрудничество. Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из признанных площадок для обсуждения будущего мировой энергетики», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков.

Будущему традиционной энергетики будет посвящена отдельная сессия с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака. Участники дискуссии ответят на вопрос «Готов ли мир отказаться от углеводородов?». Кроме того, в ходе панельной сессии обсудят, действительно ли нефть, газ и уголь теряют позиции в мировой энергетике, успеет ли перестроиться инфраструктура под новые источники энергии, на сколько хватит углеводородов из реализуемых проектов месторождений, а также возможен ли энергетический переход с использованием ископаемого топлива.

«ТЭК исторически является важным звеном в экономике России, занимая до 25% в общем ВВП страны. И за последнее время его роль как двигателя экономики стала еще более ощутима для многих других стран мира – колебание цен на энергоресурсы актуализируют вопросы стабильности поставок, диверсификации ресурсов, чистоты получаемой энергии и ее эффективности. Объединенные общей задачей наиболее эффективной настройки системы для продолжения привлечения инвестиций в отрасль и создания мультипликативного эффекта, в этом году мы обсудим стратегически важные вопросы монетизации огромного потенциала нефтяной, газовой и угольной отраслей в условиях новых испытаний для мирового энергетического рынка», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Международная климатическая повестка заставляет многие страны реформировать энергетические системы, основанные на использовании углеродного топлива. Для России, занимающей лидирующие позиции на мировых рынках углеводородов, переход к развитию с низким уровнем выбросов парниковых газов представляет собой серьезный вызов, но вместе с тем – открывает новые возможности для роста экономики на основе возобновляемой энергетики, водородных технологий, глубокой переработки сырья и реализации «зеленых» проектов. В тематический блок «Климатическая повестка» вошли сессии, посвященные работе российского ТЭК в условиях «энергетического перехода», влиянию европейского «зеленого» курса на российско-европейское сотрудничество, а также сессия «Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?».

Глобальным вызовам и возможностям электроэнергетики, влиянию ESG на российский ТЭК, потенциалу развития возобновляемых источников энергии и другим вопросам будущего энергетики посвящены сессии блока «Экономика и рынок: новые сценарии». В год своего 55-летия РЭА Минэнерго России приглашает экспертов ключевых международных аналитических организаций обсудить будущее мировой энергетики в рамках «Диалога международных энергетических организаций: прогнозы развития энергетики и глобальных рынков».

Отдельный блок деловой программы Форума посвящен цифровой трансформации и обеспечению безопасности информационной инфраструктуры от киберугроз.

Во время проведения тематического блока «Кадровый потенциал ТЭК» эксперты обсудят перспективы развития отраслевой системы профессиональных квалификаций, а также примут участие в сессии «Социальное измерение ТЭК: женский взгляд».

Дискуссии в рамках трека «Новые технологические решения» охватят широкий круг вопросов развития технологий «энергетического перехода», в том числе в жилищно-коммунальной сфере и транспортной отрасли. Отдельная сессия будет посвящена сотрудничеству предприятий ОПК и ТЭК в целях импортозамещения и технологического развития.

Вопросы оптимизации регулирования энергетики и сертификации и организации оборота углеродных единиц в России легли в основу тематического блока «Новая регуляторика в энергетике».

Во время Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоится вручение премии «Глобальная энергия», которая присуждается за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества.

15 октября пройдут мероприятия Молодежного дня Российской энергетической недели – главного события в области развития энергетики, где традиционно собираются лучшие молодые представители ТЭК для диалога с руководителями и экспертами отрасли, а также для формирования молодежной повестки ТЭК на следующий год. Программа Молодежного дня РЭН-2021, который соберет более 1000 участников из всех регионов России, включает мероприятия, объединенные идеей популяризации ТЭК и инженерно-технического образования. Особое внимание будет уделено проектам ТЭК для молодежи, социальной политике отраслевых компаний, работе молодежных объединений и советов.

Мероприятия в рамках Российской энергетической недели будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, Правительство Москвы.