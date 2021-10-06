Все, что нужно знать о газификации в России

Продолжение. Часть 1

В этот раз читателей больше интересовали моменты, связанные с газификацией дачных участков в садоводствах, стоимостью работ по прокладке сетей на участке и газового оборудования внутри дома, имущественные и правовые аспекты участия в программе.

Напоминаем, что ответы на типовые и наиболее распространенные вопросы можно найти на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru. На нем также можно проверить, входит ли ваш адрес в программу, и подать заявку.

Информация о планах по газификации для каждого региона доступна на сайте gazprommap.ru. Раскрыв карту региона, вы сможете узнать, планируется ли строительство газопроводов к вашему городу или поселку.

Вы тоже можете задать свой вопрос через kp.ru ЗДЕСЬ.

Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить подвести трубу 15 м к дому, сделать разводку по дому и (приобрести) комплект оборудования (котёл двухконтурный). Спасибо. (Михаил, г. Ростов Великий, Ярославская область)

Уважаемый Михаил, для расчёта примерной стоимости подключения к газовым сетям в конкретном населённом пункте необходимо зайти на портал Единого оператора газификации в раздел «Калькулятор»: https://connectgas.ru/calculator.

Как узнать, попала ли наша деревня в программу газификации? Если не попала, то как можно включить нашу деревню в программу газификации? (Садыков Равиль, д. Мамаева, Сосновский район, Челябинская область)

Уважаемый Равиль, ваш населенный пункт не газифицирован. Региональная программа газификации разрабатывается и утверждается правительством Челябинской области.

Для того, чтобы Ваш населенный пункт попал в данную программу, необходимо обратиться в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, являющееся исполнителем региональной программы газификации, либо в Администрацию Сосновского района Челябинской области.

У нас рядом газораспределительная установка, но обещанное подключение, видимо, нам не грозит. Пишу в надежде на положительное решение вопроса с Божьей помощью. Заранее благодарю. (Юнг Светлана, дер. Перепечино, д.17, Бурмакинское сельское поселение, Некрасовский район, Ярославская область)

Уважаемая Светлана! Если населенный пункт отсутствует в списке субъектов РФ, газифицируемых по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 гг. (https://gazprommap.ru/), вопрос перспективной газификации находится в зоне решения региональных властей, так как пятилетние программы формируются исходя из их предложений.

Вы можете обратиться в органы власти вашего региона с предложением о включении населенного пункта в региональную программу газификации.

Почему программа бесплатной газификации не работает в Волгограде? (Еланева Гермине Айкарамовна, г. Волгоград)

Уважаемая Гермине Айкамаровна! В настоящее время в Волгоградской области ведется прием заявок от жителей региона на участие в программе догазификации. Пожалуйста, подайте заявку на портале Единого оператора газификации – connectgas.ru, через портал Госуслуг или в офисах «Газпром газораспределение Волгоград»

Будет ли материальная помощь в проведении газа от участка в дом? (Тазова Тамара, г. Нижний Новгород)

Уважаемая Тамара! По информации Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области в регионе предусмотрены социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях.

Кроме того, есть возможность использовать средства регионального материнского капитала на газификацию жилых помещений, а также предоставления социальных выплат органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области при газификации домовладений.

Для уточнения информации собственнику дома необходимо обратиться в администрацию муниципального района или городского округа по месту жительства.

В июле 2021 г. обратились в ООО "Газпром межрегионгаз Север" с заявлением о подключении частного дома. В сентябре сего года получили ответ: от ГРП до границ участка 65м; стоимость работ - 612 тыс. руб.; срок выполнения - 750 дней после внесения оплаты. Куда обратиться за решением вопроса о прокладке газопровода? (Пхенда Леонид Николаевич, ул. Роз, 58, г. Тюмень)

Уважаемый Леонид Николаевич, для решения вопроса Вам необходимо обратиться в «Газпром межрегионгаз Север» по телефонам 8 (3452) 63-17-00 и 8-800-350-04-04.

Здравствуйте. Я житель и собственник дома в СНТ г. Волгограда. Хотела сделать догазификацию, но, позвонив в горгаз, узнала, что по всему нашему поселку подземная труба частная. Хотя собирали собрание, приезжал представитель горгаза. И чтобы от трубы сделать вывод - он стоит 85 тыс. руб. Я одного не пойму - почему она по всему поселку частная? У нас поселок большой, много улиц, домов. И как мне быть, многодетной маме? Куда обратиться? (Наталия Зименкова, г. Волгоград)

Уважаемая Наталия, для подключения домовладения, расположенного в границах СНТ, собственник вправе обратиться в газораспределительную организацию с заявкой самостоятельно или через СНТ. В случае если существующая сеть (труба) принадлежит частному лицу (основному абоненту), то газораспределительная организация запрашивает согласие у этого лица на подключение.

По вопросам предоставления компенсации затрат на газификацию следует обращаться в Центр социальной защиты населения, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.

Доброго дня! Много лет назад весь поселок был газифицирован. Но лет 20 назад в двухэтажных домах газ обрезали. Купили электрические плитки. А не исключено, что кто-нибудь пользуется баллонами газовыми. В пятиэтажных домах газ есть. Есть ли вероятность вернуть подключение к газу? (Ирина, поселок Суходолье, Приозерский район, Ленинградская область)

Ирина, и Вам доброго дня! Возможность подключения дома к газовым сетям зависит от ряда параметров: газового оборудования, нормативных документов и наличия технически исправных дымовых и вентиляционных каналов. Для определения всех этих параметров дом должны обследовать специальные организации.

Если его можно газифицировать, то собственники могут подать коллективную заявку на подключение к газовым сетям.

Здравствуйте. Имеем дом на дачном участке, рядом проходит воздушная линия газовой трубы, хотим ввести в дом. В семье ребенок инвалид, с финансами сложности, как узнать: имеем ли мы право ввести в дом, можем это сделать за счёт средств государства, будут ли такие работы бесплатными? (Александровна Айгуль, г. Волжский, Волгоградская область)

Уважаемая Айгуль, город Волжский входит в программу догазификации. Проверить это можно на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru. Там же, на портале, можно подать заявку.

По вопросам предоставления компенсации затрат на газификацию следует обращаться в Центр социальной защиты населения, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему не проведут дальше газификацию, если два дома уже будут подключены в деревне, в которой проживает не меньше 100 человек? Ведь газ непосредственно уже будет в деревне. (Комина Анна, д. Поповское, Климовское сельское поселение, Череповецкий район, Вологодская область)

Уважаемая Анна, деревня Поповское Климовского поселения Череповецкого района не является газифицированным населенным пунктом, в связи с чем не включена в план-график догазификации по Вологодской области.

Вопрос перспективной газификации находится в зоне решения региональных властей. Предложения по включению населенного пункта в программы развития газоснабжения и газификации Вы можете направить в органы власти субъекта РФ.

Наш населенный пункт не вошел в программу догазификации. Газовая труба проходит рядом с домом, как быть в этой ситуации. Газовщики озвучили 170 тыс. подключение. (Быков Олег, деревня Шеляухово, Балахнинский район, Нижегородская область)

Уважаемый Олег, для газоснабжения вашего жилого дома необходимо направить заявку на заключение договора о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» любым доступным способом: записаться на личный прием в клиентские центры, отправить через личный кабинет на сайте oblgaznnov.ru или по электронной почте service@oblgaz.nnov.ru

Подскажите, пожалуйста, проведение газа до жилого дома - платная процедура для многодетной семьи? (Мария, г. Волгоград)

Уважаемая Мария, программа догазификация распространяется на подключение индивидуальных жилых домов в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и где требуется достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома. Эти работы осуществляются без привлечения средств граждан.

Проектирование и строительство газопровода внутри границ земельного участка, а также приобретение газового оборудования (плита, котел, газовая колонка, счетчик и т.д.) производятся за счет средств собственника домовладения.

По вопросам предоставления компенсации затрат на газификацию следует обращаться в Центр социальной защиты населения, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.

Добрый день! Интересует вопрос, по какой программе я могу недорого подключить газ на моем участке по адресу Калининский район, д. Первомайские горки? Наш сосед уже сделал это недорого. Интересует какие документы нужно подавать и куда? (Андреева Виктория, г. Тверь)

Уважаемая Виктория, деревня Первомайские горки входит в программу догазификации. Вам необходимо подать заявку о заключении договора на догазификацию.

Это можно сделать несколькими способами: на портале Единого оператора газификации - connectgas.ru, - через личный кабинет клиента АО «Газпром газораспределение Тверь» (https://www.tver-gaz.ru/), через портал Госуслуг или в клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Тверь».

Добрый день! Когда Сибирь будет с газом? А конкретно - Шербакульский район, Бабежская сельская администрация, дер. Больше-Васильевка. (Павлючков Владимир Васильевич, Омская область)

Уважаемый Владимир Васильевич! Если населенный пункт отсутствует в списке субъектов РФ, газифицируемых по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 гг. (https://gazprommap.ru/), вопрос перспективной газификации находится в зоне решения региональных властей, так как пятилетние программы формируются исходя из их предложений.

Вы можете обратиться в органы власти субъекта РФ с предложением о включении населенного пункта в региональную программу газификации. В Омской области такие предложения формирует Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона.

Добрый день. Хотел бы узнать, когда реально приступят к монтажу трубы? Если в этом году подали заявку на догазификацию. Не придётся ли ждать несколько лет? (Илья, г. Нижний Новгород)

Уважаемый Илья, сроки подключения к газовым сетям будут указаны в договоре о технологическом присоединении. Они зависят от длины газопровода, который нужно построить до границ земельного участка. Например, если необходимо соорудить газопровод до 30 м, то максимальный срок подключения не превысит 100 дней.

Мы живем на улице Дунайская 22. Прописка городская. Труба вдоль участка частная. Подключиться к ней стоит 140 тыс. руб. В семье 2 пенсионера. Маме 87 лет, и она дитя военного Сталинграда. Есть в городе такая категория. Можно как-то помочь в организации газоснабжения дома? Сейчас отопление конвекторами. Очень дорого. Может соцзащита выделить помощь маме для организации газоснабжения дома? (Баркова Марина, г. Волгоград)

Уважаемая Марина, Ваше домовладение находится на территории СНТ "Центральный-2 ", до границ которого в рамках программ догазификации могут быть проложены газовые сети.

Социальным кодексом Волгоградской области предусмотрены компенсации затрат на газификацию жилья для восьми категорий граждан, в том числе для неработающих одиноко проживающих пенсионеров старше 70 лет, участников ВОВ, инвалидов, для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и малоимущих граждан.

По вопросам предоставления компенсации затрат на газификацию следует обращаться в Центр социальной защиты населения, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.

У нас есть дачный дом в деревне. Мы живём в нем только летом. В деревне много таких сезонных жителей. Каковы условия газопровода в нашу деревню Яблоново? Зависит ли это от количества постоянных жителей? Нужно ли быть зарегистрированным в доме? Или условия равные для всех? (Куделина Лариса, д. Кузнецово, г.о.г. Чкаловск, Нижегородская область)

Уважаемая Лариса, если населенный пункт отсутствует в списке субъектов РФ, газифицируемых по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 гг. (https://gazprommap.ru/), вопрос перспективной газификации находится в зоне решения региональных властей, так как пятилетние программы формируются исходя из их предложений.

Также Вы можете обратиться в органы власти субъекта РФ с предложением о включении населенного пункта в региональную программу газификации.

Когда в наше село и другие села и деревни Борисоглебского района проведут газопровод? (Васильев Сергей, с. Давыдово, Борисоглебский район, Ярославская область)

Уважаемый Сергей, в Борисоглебском районе уже газифицированы р.п. Борисоглебский, пос. Красный Октябрь, д. Андреевское, с.Протасьево, д. Старово-Смолино, с. Вощажниково, с. Никола-Березники, д. Стрелка, с. Уславцево, д. Юркино, д. Клинцево, д. Деревеньки, с. Неверково, д. Навинки, с. Малахово. Планируется газификация д. Мясниково и д. Высочково.

С предложением о газификации села Давыдово Вам необходимо обратиться в администрацию Борисоглебского района для включения населенного пункта в региональную программу газификации.

Добрый день. Живем в центре города, и у нас нету газа, хоть и линий полно кругом газовых! Прошу вас подвести к нам в этом году газ. Наш адрес: г. Томск, поселок Каштак, дом 2, стр. 1 (Натик, г. Томск)

Домовладения, расположенные на территории поселка Каштак г. Томска, попадают в программу догазификации.

Прежде всего, Вам необходимо подать заявку на догазификацию. Это можно сделать через портал Единого оператора газификации - connectgas.ru, - через сервис «Госуслуги», либо обратиться в территориальную газораспределительную организацию.

К заявке необходимо приложить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, ситуационный план, паспорт, СНИЛС.

На портале connectgas.ru 12.09.2021 подал "Заявку о намерении заключить договор о бесплатном подключении на границе земельного участка". Заявка зарегистрирована, номер 98-01-0007186, адрес подходит для бесплатной догазификации (г. Омск, ул. 5 Весенняя, 15). Кто и когда заключит со мной сам договор о подключении? Когда подведут газ? Rуда можно обращаться за подробностями? (Норкин Игорь, Омск)

Уважаемый Игорь, Ваша заявка № 98-01-0007186 направлена в газораспределительную организацию АО «Омскгоргаз», в зоне эксплуатационной ответственности которой находятся газораспределительные сети, расположенные по ул. 5-я Весенняя в г. Омске.

По вопросу заключения договора о подключении и срокам подключения Вам необходимо обратиться в газораспределительную организацию АО «Омскгоргаз».

Хочу газифицировать свой дом. Несколько лет назад при подаче документов на газификацию дома в «Петербург межрегионгаз» ответили, что нужно получить разрешение хозяина трубы. А там ответили отказом. Как решить этот вопрос? (Лесников Валерий Михайлович, пер. Новый, 3, п. Ропша, Ломоносовский район, Ленинградская область)

Уважаемый Валерий Михайлович, все аспекты взаимоотношений газораспределительной организации и заявителя при выполнении работ по подключению к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства регулируются специальными правилами.

Если в составе заявки на подключения нет согласия собственника сети газораспределения на такое подключение, то «Газпром газораспределение Ленинградская область» подготовит и направит в адрес заявителя договор на подключение с учетом всех доступных вариантов подключения.

Когда будет газ в домах деревни Старые Ключищи Кстовского района Нижегородской области? Газовая труба идёт мимо деревни. (Брехова Элла, Нижегородская улица, 5а)

Уважаемая Элла, газификация д. Старые Ключищи предусмотрена за счет перспективного газопровода высокого давления от деревни Дубрава до деревни Чернуха.

В июле 2021 году в адрес администрации Кстовского муниципального района выданы технические условия на газоснабжение деревни Владимировка с учетом выполнения мероприятий по проектированию и строительству перспективного газопровода.

После строительства данного газопровода появится возможность получения технических условий и на газоснабжение деревни Старые Ключищи.

Продолжение следует.