Все, что нужно знать о газификации в России

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз"

С момента запуска горячей линии мы получили множество вопросов от жителей разных регионов нашей страны. Сегодня мы публикуем первый блок, в котором представители Группы «Газпром межрегионгаз» разъясняют специфику участия в программе догазификации, и дают ответы на наиболее популярные вопросы о газификации.

Многие читатели интересуются тем, могут ли они бесплатно подключиться к газовым сетям по программе догазификации, как подать заявку, какие документы для этого нужны. Обращаем ваше внимание, что ответы на типовые, наиболее распространенные вопросы можно также найти на портале Единого оператора газификации – connectgas.ru. Там же вы сможете проверить, входит ли ваш адрес в программу, и подать заявку.

Среди наиболее распространенных – вопросы о том, когда газ придет в тот или иной пока не газифицированный населенный пункт. Информация о планах по газификации для каждого региона доступна на сайте gazprommap.ru. Раскрыв карту региона, вы сможете узнать, планируется ли строительство сетей газоснабжения к вашему городу или поселку.

Вы тоже можете задать свой вопрос через kp.ru ЗДЕСЬ.

1. Когда будут газифицированы города и села Юга Кузбасса? (Воронов Владимир, г. Калтан, Кемеровская область)

Планы газификации регионов РФ, в том числе и находящихся в них населенных пунктов, можно посмотреть на сайте https://gazprommap.ru. В Кемеровской области, согласно Программе развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг., предусмотрено строительство газопровода-отвода с газораспределительной станцией до г. Прокопьевска и межпоселковые газопроводы. Будут созданы условия для газификации 23 населенных пунктов в Кемеровском городском и муниципальном округах, Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевском муниципальном округе, при этом г. Прокопьевск и одноименный муниципальный округ сетевой газ придет впервые. «Газпром» также проведет техническое перевооружение ГРС «Топки». Это позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в г. Топки и Топкинском муниципальном округе.

2. Подскажите, какие документы необходимы для подачи заявки на догазификацию? (Алина Ковалева, Ленинградская область)

Правоустанавливающие документы на земельный участок с указанием кадастрового номера земельного участка и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций Вам будет доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов. Информация о необходимых документах и шагах по подаче заявки содержится на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/.

3. Здравствуйте! Около месяца назад заполнил заявку о догазификации, после никаких изменений в статусе заявления. «Юза-Газораспределение», в чьём ведении находится участок газификации, никак не отвечает на заданные вопросы. «Омскоблгаз» поясняет - ждите ноября, так как программа на стадии доработки, хотя если судить по новостной ленте «Газпрома», то работы ведутся, и к газу присоединяется целые посёлки! Что делать от кого ждать конкретных решений или пояснений? Вакханалия в вопросе газификации творится в Омской области не иначе! (Алексей, г. Омск)

Работы по догазфикации, согласно новой модели газификации регионов РФ, будут осуществляться согласно плану-графику, который утверждают главы субъектов РФ. В случае, если Вы подавали заявку в «Омскоблгаз», то за ее статусом можно следить в личном кабинете на сайте Единого оператора газификации https://connectgas.ru/. Для уточнения деталей, связанных с подключением, Вы можете обратиться по контактным данным, указанным на сайте газораспределительной организации https://www.omskoblgaz.ru/contacts/.

Также сообщаем, что на территории Омской области создан региональный штаб по газификации, основные задачи которого - формирование региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, и обеспечение выполнения сроков реализации графиков догазификации населенных пунктов. По всем возникающим проблемным вопросам заявитель имеет право обратиться в региональный штаб.

4. Здравствуйте. Строим дом. На данный момент стройка на стадии завершенного фундамента. В 2022 году планируем возвести стены и крышу. Может ли наша семья рассчитывать на бесплатное подведение газа к участку? Что нужно предпринять? (Анастасия Анатольевна, аул Козет, Республика Адыгея)

Участие в программе догазификации жители аула Козет смогут принять после строительства новой газораспределительной станции, которая обеспечит эту часть Тахтамукайского района необходимыми объемами газа. Строительство ГРС предусмотрено Программой развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея ПАО «Газпром» на 2021-2025 гг.

5. Когда возможна газификация нашего хутора? Находимся в 3км от станицы Канеловской, в которой газ есть. (Имя отправителя не указано, х. Ейский, Краснодарский край)

Газификация х. Ейский Староминского района будет производиться после 2023 года. Для уточнения деталей вы можете обратиться в администрацию Староминского района:

Телефон: +7(86153) 5-71-00, +7 (86153)

Электронная почта: st_minsky@mo.krasnodar.ru

Адрес: Краснодарский край, ст-ца Староминская, ул. Красная, 13

6. Добрый день. В нашем поселке 278 домовладений, которые проживают круглогодично на территории нашего поселка ТСН «Родные просторы» Ленинградской области Всеволожского района Колтушского поселения д. Хапо-Ое. Проверив возможность подключения к сети газификации, нашего поселка в списке не нашли. Люди живут постоянно. Как можно попасть в программу газификации? По границе нашего поселка строят прямо сейчас газопровод из деревни Невская Дубровка. (Алексей Софронов, Ленинградская область)

Деревня Хапо-Ое входит в программу догазификации. В то же время, одноименные СНТ и ДНП, согласно действующим критериям программы, в нее не попадают. Уточнить информацию о возможности подключения вашего дома можно в газораспределительной организации региона https://gazprom-lenobl.ru/kontakty/.

7. Здравствуйте! Скажите, вступил ли новый закон о подводе газовой трубы до участка бесплатно или нет? Наш участок находится в Сырском сельском поселении, село Подгорное, Липецкий район. Газопровод находится в 150 м от газовой трубы. На вопрос, за чей счет будет проложена труба, мне ответили, что оплачивать придется нам самим, что никаких новых распоряжений в Бориногаз не поступало, и они работают по старому закону. Такой ответ нам дали в июле по телефону. И еще такой вопрос: скажите могут ли дотянуть газовую трубу до участка, пока там идет строительство и на данном этапе только фундамент (разрешение на строительство имеется)? (Надежда, г. Липецк)

На сайте Единого оператора газификации - https://connectgas.ru/, - можно проверить, попадает ли ваш населенный пункт в программу догазификации. Одним из условий участия в программе является зарегистрированное домовладение и земельный участок. По всем интересующим вопросам вы также можете обратиться в газораспределительную организацию - https://gro48.ru/.

8. Покупаем дом в микрорайоне Новобродовский г. Перми, ул. Ландышевая, 57а. Увидел, что в ближайшее время газификация по этому адресу не запланирована. Как это можно поправить? К кому обращаться? (Анатолий, г. Пермь)

Микрорайон Новобродовский попадает под действие программы догазификации Пермского края. После оформления документов на собственность земельного участка и дома можно подавать заявку на догазификацию любым удобным для Вас способом: через клиентские центры АО «Газпром газораспределение Пермь», на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/, через сайт Госуслуг.

Планы газификации регионов РФ, в том числе и находящихся в них населенных пунктов, можно посмотреть на сайте https://gazprommap.ru. На сайте Единого оператора газификации - https://connectgas.ru/, - можно проверить, попадает ли населенный пункт в программу догазификации.

9. Добрый день. В каком году планируется подключение газа в нашей деревне? Она регулярно прирастает новыми домами, участками, живём 7 лет, газа нет, дорог нет. Конкретно - улицы Праздничная, Луговая, Первоцветная, Крайняя и тд. Это улицы нашей нарезки, 3 очередь называется. Заранее благодарю за ответ. (Анастасия Островская, д. Ушакова, Тюменская область)

Сейчас ведется проектирование межпоселкового газопровода «деревня Ушакова-деревня Зырянка-ГП1» для снятия ограничений по пропускной способности существующего газопровода, от которого не выдаются технические условия. Строительно-монтажные работы запланированы на 2022 -2023 гг. После ввода указанного газопровода в эксплуатацию появится возможность газификации д. Ушакова.

10. В октябре 2020 года я купил новый дом в уже обжитом коттеджном посёлке Глебово под Истрой, Московская область. Газ в дом уже заведён (есть все трубы внутри котельной и счётчик), но не подключен. Подводка была сделана по проекту «Мособлгаза», Красногорское отделение с согласованиями, которые на текущий момент слегка устарели, буквально на один год. На прошлой неделе я как новый хозяин дома подал заявку на подключение в Красногорское отделение «Мособлгаза» и с ужасом жду переоформление договора, переделку проекта и пересогласование всех согласований со всеми вытекающими отсюда финансовыми последствиями. Вопрос: действительно ли мне придётся пройти «все круги ада» заново, и как можно сократить/уменьшить всю процедуру, так как хотелось бы запустить отопление до зимы? Заранее благодарю за обратную связь. С уважением, Александр Дон (Александр Дон, г. Красногорск, Московская область)

Согласно поданной заявке о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения подготовлен и направлен проект договора о технологическом присоединении в личный кабинет клиента. Вам необходимо подписать договор и направить нам 1 экземпляр.

Дополнительно сообщаем, работы по проектированию и строительству газопровода выполнены, и повторно заключать и оплачивать договоры на проектирование и строительно-монтажные работы не нужно.

Для осуществления пуска газа Вам необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, сдать оригиналы актов проверки дымовых и вентиляционных каналов, оригинал протокола заземления контура, копии паспортов на газовое оборудование.

После подписания договора технологического присоединения, предоставления Вами документов, перечисленных выше, пуск газа будет осуществлен в кратчайший срок.

11. Когда наконец-то газифицируют Костромскую область? Дома топят дровяными печками в 21 веке! И нет никакой альтернативы! Газовые баллоны-для приготовления пищи. Конкретно - когда в город Макарьев проведут газ? (Марина Яковлева, г. Саратов)

Если ваш регион и населенный пункт отсутствуют в списке субъектов РФ, газифицируемых по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 гг. (https://gazprommap.ru/), вопрос перспективной газификации находится в зоне решения региональных властей, так как пятилетние программы формируются исходя из их предложений.

12. Добрый вечер! Мои родители живут в Кинель-Черкасском районе, с. Богородское. Газ у них проведён на кухню к плите, они хотели бы провести газовое отопление. Вопрос: это будет подходить под программу газификации, или тут уже за свой счёт только? (Марина, г. Самара)

Догазификация предполагает подведение газа к границе земельного участка без привлечения средств граждан. Строительство сетей на участке, монтаж и подключение газоиспользующего оборудования внутри дома производится за счет потребителя. Также сообщаем, что указанное поселение не находится в зоне присутствия сетей ООО «Газпром газораспределение Самара». Вам необходимо обратиться в вашу газораспределительную компанию и подать заявление на изменение проектно-технической документации.

13. Здравствуйте! Вокруг нашего села деревни газифицированы, а наше село постоянно вылетает из программ по газификации. Топим дровами. Семьи уезжают в города жить. Подскажите, пожалуйста, куда обратиться, будет когда-нибудь газ или нет? Спасибо, что дали возможность обратиться!!! (Лилия Баженова, с. Камышевка, Курганская область)

Село Камышевка Шатровского района Курганской области не включено в региональную программу газификации Курганской области. Для включения в региональную программу газификации глава органа местного самоуправления должен обратиться с заявкой в Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. В заявке отражается количество подключаемых домов, количество котельных, наличие в населенном пункте производственных предприятий. После рассмотрения заявки принимается решение о включении в региональную программу газификации Курганской области. Региональная программа газификации Курганской области утверждается распоряжением главы региона.

Если ваш регион и населенный пункт отсутствуют в списке субъектов РФ, газифицируемых по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 гг. (https://gazprommap.ru/), вопрос перспективной газификации находится также в зоне решения региональных властей, так как пятилетние программы формируются исходя из их предложений.

14. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чтобы оформить дом как недострой, чтобы попасть под программу догазификации, нам сказали, что он должен быть построен на 70%. Что входит в эти 70%? (Елена Ковпак, п. Винзили, Тюменская область)

Для участия в программе догазификации домовладение и земельный участок, находящиеся в газифицированном населенном пункте, должны быть зарегистрированы. Процент готовности домовладения определяет кадастровый инженер при подготовке технического плана.

15. Когда газифицируют город Архангельск, чтоб догазифицировать крупный частный сектор в районе 3лз Дачная, Ленинский посёлок? Нам отвечают, нет денег, нет перспектив - запасайтесь дровами! (Сергей Сергеев, г. Архангельск)

Источником газоснабжения потребителей микрорайона 3 л/з будет являться строящийся газопровод, трасса которого пройдет вдоль Окружного шоссе от ул. Ленина до Талажского шоссе. Данный объект планируется ввести в эксплуатацию в IV квартал 2021 года. Для газификации индивидуальных жилых домов микрорайона необходимо проектирование и строительство уличных сетей газоснабжения. Сделать это возможно в рамках региональной программы газификации с привлечением внебюджетных средств – специальной надбавки к тарифу ООО «Газпром газораспределение Архангельск». Для определения возможности газификации можно обратиться с заявкой на технологическое присоединение в компанию «Газпром газораспределение Архангельск».

16. Позвольте узнать, когда в посёлке Новомихайловский появится газ в домах? Целое лето люди были без газа, а рядом трубу в Европу ведут. Обидно. Когда ж своим-то что-то будет. В доме проживает большая часть пенсионеров, на проведение труб сменились три организации и каждой платили, а воз и ныне там. (Анна, п. Новомихайловский, Краснодарский край)

Ввиду того, что ваши дома газифицированы сжиженным газом, вам необходимо подать заявку о переводе на сетевой газ в Администрацию Туапсинского района для включения в программу реконструкции.

Администрация Туапсинского района:

Телефон: +7 (86167) 2-31-11

Факс: +7 (86167) 2-31-13

Электронная почта: tuapse@mo.krasnodar.ru

Адрес: Краснодарский край г.Туапсе ул.Свободы 3, каб. 19

17. Добрый день! Мы не можем газифицировать свой дом, так как не хватает мощности. Так нам отвечают в администрации. Подскажите, пожалуйста, когда будут увеличены мощности и появится возможность газифицировать наши дома? (Фахритдинова Гульнара Сагидулловна, д. Малиновка, Челябинская область)

На территории д. Малиновка проложены газораспределительные сети, источником газоснабжения которых является ГРС «Митрофановский». Техническая возможность подачи дополнительных объемов природного газа через данную ГРС отсутствует в связи с её полной загруженностью.

Поскольку для подключения принадлежащего Вам домовладения требуется ликвидация дефицита пропускной способности ГРС «Митрофановский», возможность подключения домов, расположенных на территории д. Малиновка, в том числе вашего домовладения, появится после реализации мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности ГРС.

После поступления от Вас заявки на догазификацию исполнитель направит в орган государственной власти субъекта РФ предложения по включению мероприятий в программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. После включения необходимых для дома мероприятий в программу газификации Вам будет направлен договор о подключении. Сроки подключения будут определяться исходя из срока реконструкции ГРС и строительства газораспределительных сетей до границы земельного участка.

Подчеркиваем, что отсутствие свободной мощности не является причиной для отказа в заключение договора о подключении при догазификации. При этом необходимые мероприятия по ликвидации дефицита пропускной способности должны включаться в программу газификации или инвестиционную программу организации-собственника системы газоснабжения. Срок подключения должен синхронизироваться со сроком окончания таких мероприятий.

18. Здравствуйте. Заключили первый договор 22 марта, уже не попадаем под бесплатную газификацию. При заключении указывали месяц сентябрь, но сказали, что условно напишем до ноября, а сделаем всё по вашей готовности. Но вопрос всё-таки у меня есть. Оплатили все договора в мае, то есть все полностью оплачено, газопровод проведен по участку, заведен в дом, подключен счётчик, врезку не делают, сказали до ноября у них много времени. В договоре пишут, что в течении 60 дней должны все подключить после полной оплаты. Сначала сказали, что мастер быстро приедет на врезку, а потом начали говорить, что мы первые в очереди, это было в августе. Что нам делать? Не можем заехать и оформить, и сдать дом в эксплуатацию из-за газовиков. По их словам: "Не живите, как хотите , ваши проблемы". Куда обращаться, почему не подключают газ?! Ждать 22 ноября ?! (Мария, г. Бузулук, Оренбургская область)

На основании поданной Вами заявки от 15 марта 2021 г. о подключении был заключен договор. Срок осуществления мероприятий по подключению, установленный в пункте 3 договора, составляет 8 месяцев со дня заключения договора. В связи с принятыми обязательствами филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Бузулуке обязан построить сеть газораспределения до точки подключения, то есть до границы земельного участка, принадлежащего заявителю, а также осуществить пуск газа не позднее установленного договором дня подключения.

Заявитель в свою очередь обязан подготовить сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке в соответствии с техническими условиями.

Для выполнения работ по строительству сети газопотребления в пределах границ земельного участка между вами и обществом заключен договор, обязательства по которому выполнены своевременно и в полном объеме. Мероприятия по подключению Вашего жилого дома к сетям газораспределения запланированы на 29.09.2021 г.

19. Здравствуйте! Подали заявление в местную администрацию на подведение газа к дому. По всем требования законодательства подходим под бесплатную газификацию к дому. В администрации сказали, что ждать проведения газа 1-2 года. А межрегионгаз готов провести за 50 тыс. руб. в течении 4 месяцев. В связи с этим хотелось бы узнать: согласно законодательства программа по бесплатной газификации населению уже действует с 1.06.2021, но почему-то никто не знает и не выполняет ее. Так же хотелось бы узнать, кому можно позвонить по данной программе и уточнить статус заявления? Заранее благодарю за ответ. (Венера Архипова, г. Губаха, Пермский край)

Выполнение работ по догазификации, согласно новой модели газификации РФ, осуществляется исходя из планов-графиков, которые утверждают главы субъектов РФ. Задать все вопросы и высказать замечания по программе догазификации в Пермском крае можно по телефону горячей линии 8 (342) 218-11-04 или по адресу электронной почты ecpu@ugaz.ru («Газпром газораспределение Пермь»).

20. Добрый день! Планируется ли подключение газа в село Ханжино Красноармейского района Челябинской области? Если да, то какие сроки? (Дмитрий, г. Челябинск)

Планы по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021-2025 гг. для каждого региона можно посмотреть на сайте https://gazprommap.ru. Вы также можете проверить, попадает ли ваш адрес в программу бесплатной догазификации на сайте https://connectgas.ru/.

Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2021 гг газификация д. Ханжино не предусмотрена.

21. Добрый вечер. Хотелось бы уточнить, будет ли проведён газ к дому по адресу: г. Ярославль, ул. посёлок Завода 50, дом 30. Посёлок давно газифицирован. Есть газ в многоэтажных домах. Наш дом двухэтажный кирпичный. До сих пор пользуемся баллонным газом!!!! (Надежда Печкина, г. Ярославль)

По вопросу подключения дома к газу необходимо обратиться в подразделение АО «Газпром газораспределение Ярославль», находящееся по адресу: г. Ярославль, Цветочная, 7. Для этого нужно подготовить и подать коллективную заявку от жителей дома, избрав на общем собрании уполномоченного представителя.

22. Добрый день! В городе Тара Омской области до сегодняшнего дня не газифицирована улица Гоголя, где проживает моя теща. Она учитель. Можете ответить? В планах газификации есть улица Гоголя в городе Тара Омской области? (Сергей Задорожный, г. Омск)

В настоящее время есть сложности с поставкой природного газа в Знаменский, Тевризский и Тарские районы Омской области из скважины Тевризского нефтегазоконденсатного месторождения в связи с истощением источника газоснабжения.

Программой развития газоснабжения и газификации Омской области ПАО «Газпром» 2021-2025 годы предусмотрено строительство газопровода-отвода от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» Тарского района Омской области и строительство газопровода-связки от ГРС «Тарская» до существующих сетей газораспределения в районе города Тара Тарского района Омской области в период с 2022-2025 годов.

После осуществления мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию газопроводов-отводов газотранспортной системы появится техническая возможность для дальнейшего строительства газораспределительных станций, межпоселковых и распределительных газопроводов для обеспечения природным газом ранее подключенных и новых потребителей.

23. Добрый день. Скажите пожалуйста, когда будет проведена газификации улицы Новосельская с. Култаево? Соответствующие деньги на проектную документацию были собраны ещё в 2012 году, подготовлен проект, сдан в уполномоченную организацию. Обещано было при софинансировании с местной администрацией провести газификацию не позднее 2014 года, однако газа до сих пор нет! Президент России Владимир Владимирович Путин пообещал, что газификация российских жителей будет осуществлена в ближайшее время бесплатно. Сообщите, пожалуйста, ориентировочную дату газификации улицы. (Николай, с. Култаево, Пермский край)

Заявок на газификацию от жителей улицы Новосельская в селе Култаево не поступало. Для решения вопроса и уточнения деталей Вам необходимо обратиться в Пермский районный филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» по адресу г. Пермь, ул. Оверятская, 54.

24. Мой участок расположен в газифицированном населённом пункте (п. Ставрово, ул. Лесная 2а). Расстояние от участка до газопровода - не более 150 м, но тем не менее технические условия на подключение не дают (все мои соседи подключены к газу). В горгазе поясняют, что нужно ждать, когда будет газифицировать весь микрорайон, который в отличие от моего дома, находится на более удаленном расстоянии. Законно ли это, и что делать в этой ситуации, так как заявления подавались и в администрацию, и в горгаз? (Афонина Лидия Александровна, п. Ставрово, Владимирская область)

Подключиться к газопроводу, о котором Вы говорите, нет технической возможности, его мощности исчерпаны. В настоящее время в целях проведения догазификации юго-западного района поселка Ставрово Собинского района разработана схема газоснабжения от ГРС «Ставрово». Эта схема утверждена администрацией поселка. Половина потребителей по данной схеме уже подключена. Домовладения оставшихся потребителей включены в программу догазификации, которая будет реализована до 2023 года.

25. Моей деревни нет в плане газификации до 2025 г. Почему? Что нужно сделать для подведения газа? Какие условия необходимы для положительного решения на газификацию деревни? (Александр Богачев, д. Трясцыно, Ивановская область)

Если ваш регион и населенный пункт отсутствуют в списке субъектов РФ, газифицируемых по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 гг. (https://gazprommap.ru/), вопрос перспективной газификации находится в зоне решения региональных властей, так как пятилетние программы формируются исходя из их предложений. Для включения объекта газификации в программы газификации, действующие на территории Ивановской области, администрации муниципального образования необходимо направить заявку в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области.

26. Добрый день! Моя мама проживает в деревне в Липецкой области. У них деревня газифицированная, но в наш дом газ не провели. Ситуация такая: когда проводилась газификации домов на льготных условиях, в доме никто не проживал. Дом на двоих - на мою маму и её сестру. И сестра, приезжая туда, не провела в дом ни воду, ни газ. Ей это не нужно. Дом, правда, у нас так до конца и не оформлен, в наследство вступила только моя мама, её сестра так и не выступала. Газ провести теперь очень дорого. Как сейчас происходит проведение газа в дома и сколько составляет цена? (Мария Кун, г. Воскресенск, Московская область)

Узнать, попадает ли населенный пункт в программу догазификации, можно на сайте Единого оператора газификации – https://connectgas.ru/. На нем также есть калькулятор, который позволяет рассчитать примерную стоимость подключения дома к газовым сетям. Согласно условиям программы догазификации, домовладение и земельный участок, к которому будет подводиться газ, должны быть зарегистрированы.