Обменяли жизнь на лайки: При попытке сделать экстремальное селфи погибло уже 352 человека

С 2011 года в мире при попытке снять экстремальное селфи погибло уже более трехсот человек. Фото: Shutterstock

Как говорил один блогер, селфи может убить, селфи может спасти, селфи может полки за собой повести. И если со второй частью изречения еще толком не все ясно, то убойная сила “себяшек” сомнению не подлежит. Эксперты британской фирмы по оценке рисков и безопасности Rhino Safety утверждают: c 2011 года - то есть с момента массового появления фронтальных камер на смартфонах - в мире при попытке снять экстремальное селфи погибло уже 352 человека. Эта цифра в несколько раз превышает число бедолаг, которых за то же время скушали те самые страшные белые акулы.

- Мы подсчитали только случаи со смертельным исходом, - говорит директор Rhino Safety Саймон Уолтер. - Но статистика не учитывает тысячи людей, которые остались живы, но получили травмы в погоне за эффектным снимком.

ФОТО ПЕРЕД ВЗРЫВОМ

Лидеры рейтинга убойных селфи - индийцы. Следом идут американцы, замыкают тройку призеров россияне. Россияне, в стремлении заработать лайки, калечатся настолько увлеченно, что в 2015 году МВД даже выпустило буклет о правилах безопасного селфи. Тогда только за полгода во время съемок автопортретов для соцсетей погибло 10 россиян и около 100 получили ранения разной степени тяжести. Многие истории поражали своей нелепостью. Например, двое парней погибли, делая селфи с гранатой, предварительно выдернув из нее чеку - фотография сделанная перед взрывом сохранилась в уцелевшем телефоне. В другом случае девочки-подростки в поисках интересного кадра полезли на железнодорожную цистерну и узнали о существовании проводов высокого напряжения…

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ БЛОГЕРА-КРАНОВЩИЦЫ

В пандемийный 2020 год блогеры взяли небольшую паузу - было зафиксировано всего 7 несчастных случаев (для сравнения в рекордном 2017 году 107 фотографов расплатились жизнями за лайки). Однако в этом году с отменой карантина и ограничений наблюдается ренессанс дурного и нехитрого дела. Уже 24 человека положили свои жизни на алтарь создания фотографий, которые на мгновение развлекут скучающих интернет-серферов.

В июле 100 тысяч подписчиков оплакивали гибель 23-летней крановщицы из Гонконга Сяо Цюмэй, которая стала звездой соцсетей, снимая ролики о своей работе. Пользователей подкупало явное несоответствие хрупкой внешности девочки-ребенка брутальной профессии крановщика. Сяо танцевала прямо в кабине своего крана, пела песенки, показывала сердечки, но в какой-то роковой момент потеряла равновесие и упала с 50-метровой высоты. Возможно она потянулась подхватить падавший телефон - на видео видно, как мимо пролетают металлические конструкции крана и на этом фоне слышны крики девушки. Чуть раньше ее соотечественница 32-летняя София Чунг сорвалась со скалы, делая селфи на краю водопада Цин Дай в пригороде Гонконга. София любила путешествовать, ее фишка - выкладывать в сторис фото, где она балансирует над бездной.

Крановщица Сяо Цюмэй погибла, снимая очередной ролик для своих десятков тысяч подписчиков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПОЦЕЛУЙ С КОБРОЙ

Перечень сюжетов, в результате которых блогеры расплачиваются жизнью за фото, можно продолжать бесконечно. Самодеятельные папарацци фотографируются с медведями, слонами, лезут в вольеры с тиграми… 18-летний юноша-змеелов Сомнат Мхатре из Индии погиб, пытаясь поцеловать королевскую кобру, он не ожидал, что рептилия решит “облобызать” его в ответ. 29-летний летчик Амритпал Сингх разбился на своей Cessna 150, когда отвлекся от управления, делая селфи на малой высоте - о причинах авиакатастрофы следователям поведала камера GoPro, которую нашли на месте гибели самолета.

Индиец Сомнат Мхатре погиб, пытаясь поцеловать королевскую кобру. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А велогонщики Тур де Франс считают любителей селфи бичем божьим: они выскакивают со своими смартфонами на шоссе и позируют на камеру не понимая, что пелетон из 200 велосипедистов, несущийся на скорости более 40 километров в час, не в состоянии остановиться. Эти фото уже становились причиной массовых завалов, в которых получали увечия велосипедисты и болельщики.

ГЛАВНЫЙ СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ

Почему люди идут на такие сумасбродные поступки?

Фанатов селфи часто упрекают в нарциссизме и тщеславии. Но наверное, все же не случайно, селфи стало главным средством самовыражения цифрового поколения. Это самый простой и эффективный способ заявить о себе в мире, где все у всех на виду. И, естественно, получить одобрение или поддержку в виде подписчиков и лайков. Именно поэтому селфимании подвержены прежде всего люди с низкой самооценкой. Уверенные в себе люди гораздо реже превращают свою страницу в иконостас имени самого себя. Лишь 13 процентов людей, которые регулярно радуют окружающих своими автопортретами, заявили, что вполне довольны собой. В то время, как 60 процентов охарактеризовали себя, как людей неуверенных и закомплексованных. Выкладывая снимки, где они запечатлены в свой звездный миг, в наилучшем ракурсе, бедолаги всего лишь пытаются поднять свою самооценку, выглядеть лучше в глазах окружающих. Поэтому лишь одним способом можно остановить селфиманов от авантюрных и идиотских съемок - надо всего лишь внимательней и теплее относиться к окружающим. Тогда им не придет в голову целовать кобру ради вашего одобрения.

В каких странах чаще делают фатальные селфи

Индия - 184 случая

США - 25

Россия - 19

Пакистан - 13

Индонезия - 12

Бразилия - 7

Испания - 6

Шри Ланка - 6

Филиппины - 5

Китай - 5

Из-за чего гибнут блогеры

Падение с высоты - 64 человека

Утонуло - 38

Сбито транспортом - 35

Погибло от удара электротоком - 17

Погибло от экспериментов с оружием - 11

Нападение животных - 11

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