Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 14:39

Обменяли жизнь на лайки: При попытке сделать экстремальное селфи погибло уже 352 человека

Россия занимает третье место по числу людей, готовых обменять свою жизнь на лайки в соцсетях
Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
С 2011 года в мире при попытке снять экстремальное селфи погибло уже более трехсот человек.

С 2011 года в мире при попытке снять экстремальное селфи погибло уже более трехсот человек.

Фото: Shutterstock

Как говорил один блогер, селфи может убить, селфи может спасти, селфи может полки за собой повести. И если со второй частью изречения еще толком не все ясно, то убойная сила “себяшек” сомнению не подлежит. Эксперты британской фирмы по оценке рисков и безопасности Rhino Safety утверждают: c 2011 года - то есть с момента массового появления фронтальных камер на смартфонах - в мире при попытке снять экстремальное селфи погибло уже 352 человека. Эта цифра в несколько раз превышает число бедолаг, которых за то же время скушали те самые страшные белые акулы.

- Мы подсчитали только случаи со смертельным исходом, - говорит директор Rhino Safety Саймон Уолтер. - Но статистика не учитывает тысячи людей, которые остались живы, но получили травмы в погоне за эффектным снимком.

ФОТО ПЕРЕД ВЗРЫВОМ

Лидеры рейтинга убойных селфи - индийцы. Следом идут американцы, замыкают тройку призеров россияне. Россияне, в стремлении заработать лайки, калечатся настолько увлеченно, что в 2015 году МВД даже выпустило буклет о правилах безопасного селфи. Тогда только за полгода во время съемок автопортретов для соцсетей погибло 10 россиян и около 100 получили ранения разной степени тяжести. Многие истории поражали своей нелепостью. Например, двое парней погибли, делая селфи с гранатой, предварительно выдернув из нее чеку - фотография сделанная перед взрывом сохранилась в уцелевшем телефоне. В другом случае девочки-подростки в поисках интересного кадра полезли на железнодорожную цистерну и узнали о существовании проводов высокого напряжения…

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ БЛОГЕРА-КРАНОВЩИЦЫ

В пандемийный 2020 год блогеры взяли небольшую паузу - было зафиксировано всего 7 несчастных случаев (для сравнения в рекордном 2017 году 107 фотографов расплатились жизнями за лайки). Однако в этом году с отменой карантина и ограничений наблюдается ренессанс дурного и нехитрого дела. Уже 24 человека положили свои жизни на алтарь создания фотографий, которые на мгновение развлекут скучающих интернет-серферов.

В июле 100 тысяч подписчиков оплакивали гибель 23-летней крановщицы из Гонконга Сяо Цюмэй, которая стала звездой соцсетей, снимая ролики о своей работе. Пользователей подкупало явное несоответствие хрупкой внешности девочки-ребенка брутальной профессии крановщика. Сяо танцевала прямо в кабине своего крана, пела песенки, показывала сердечки, но в какой-то роковой момент потеряла равновесие и упала с 50-метровой высоты. Возможно она потянулась подхватить падавший телефон - на видео видно, как мимо пролетают металлические конструкции крана и на этом фоне слышны крики девушки. Чуть раньше ее соотечественница 32-летняя София Чунг сорвалась со скалы, делая селфи на краю водопада Цин Дай в пригороде Гонконга. София любила путешествовать, ее фишка - выкладывать в сторис фото, где она балансирует над бездной.

Крановщица Сяо Цюмэй погибла, снимая очередной ролик для своих десятков тысяч подписчиков.

Крановщица Сяо Цюмэй погибла, снимая очередной ролик для своих десятков тысяч подписчиков.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПОЦЕЛУЙ С КОБРОЙ

Перечень сюжетов, в результате которых блогеры расплачиваются жизнью за фото, можно продолжать бесконечно. Самодеятельные папарацци фотографируются с медведями, слонами, лезут в вольеры с тиграми… 18-летний юноша-змеелов Сомнат Мхатре из Индии погиб, пытаясь поцеловать королевскую кобру, он не ожидал, что рептилия решит “облобызать” его в ответ. 29-летний летчик Амритпал Сингх разбился на своей Cessna 150, когда отвлекся от управления, делая селфи на малой высоте - о причинах авиакатастрофы следователям поведала камера GoPro, которую нашли на месте гибели самолета.

Индиец Сомнат Мхатре погиб, пытаясь поцеловать королевскую кобру.

Индиец Сомнат Мхатре погиб, пытаясь поцеловать королевскую кобру.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А велогонщики Тур де Франс считают любителей селфи бичем божьим: они выскакивают со своими смартфонами на шоссе и позируют на камеру не понимая, что пелетон из 200 велосипедистов, несущийся на скорости более 40 километров в час, не в состоянии остановиться. Эти фото уже становились причиной массовых завалов, в которых получали увечия велосипедисты и болельщики.

ГЛАВНЫЙ СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ

Почему люди идут на такие сумасбродные поступки?

Фанатов селфи часто упрекают в нарциссизме и тщеславии. Но наверное, все же не случайно, селфи стало главным средством самовыражения цифрового поколения. Это самый простой и эффективный способ заявить о себе в мире, где все у всех на виду. И, естественно, получить одобрение или поддержку в виде подписчиков и лайков. Именно поэтому селфимании подвержены прежде всего люди с низкой самооценкой. Уверенные в себе люди гораздо реже превращают свою страницу в иконостас имени самого себя. Лишь 13 процентов людей, которые регулярно радуют окружающих своими автопортретами, заявили, что вполне довольны собой. В то время, как 60 процентов охарактеризовали себя, как людей неуверенных и закомплексованных. Выкладывая снимки, где они запечатлены в свой звездный миг, в наилучшем ракурсе, бедолаги всего лишь пытаются поднять свою самооценку, выглядеть лучше в глазах окружающих. Поэтому лишь одним способом можно остановить селфиманов от авантюрных и идиотских съемок - надо всего лишь внимательней и теплее относиться к окружающим. Тогда им не придет в голову целовать кобру ради вашего одобрения.

В каких странах чаще делают фатальные селфи

Индия - 184 случая

США - 25

Россия - 19

Пакистан - 13

Индонезия - 12

Бразилия - 7

Испания - 6

Шри Ланка - 6

Филиппины - 5

Китай - 5

Из-за чего гибнут блогеры

Падение с высоты - 64 человека

Утонуло - 38

Сбито транспортом - 35

Погибло от удара электротоком - 17

Погибло от экспериментов с оружием - 11

Нападение животных - 11

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное селфи: в Индии одновременно погибли 16 любителей красивых фото

Идея сняться в башне на фоне грозы оказалась неудачной (подробности)

КАРТИНА ДНЯ