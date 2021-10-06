Актер Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии

У звезды фильма Владимира Меньшова "Ширли-мырли" 75% поражения легких Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Валерий Гаркалин находится между жизнью и смертью. Госпитализированный с коронавирусной инфекцией в Коммунарку артиста перевели в реанимацию.

Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии, сообщает Mash. Минувшей ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации. За несколько дней его легкие оказались поражены на с 75%. При госпитализации 2 октября этот показатель составлял 25%. "Он в реанимации, но находится в сознании", - заявили в ГИТИСе, где преподает актер.

Врачи подключили звезду театра и кино к кислороду под давлением. У Валерия Борисовича критическая стадия пневмонии.

Отметим, за последние несколько лет популярный актер несколько раз попадал в больницы и его даже вытаскивали с того света. Дело в том, что у Гаркалина серьезные проблемы с сердцем, которые усугубляются на фоне его любви к спиртным напиткам. "Он плохо себя почувствовал. У него есть отягчающее обстоятельство в виде сердечной недостаточности", - рассказала дочь Гаркалина.

Валерий Борисович никогда не скрывал, что любит расслабиться после спектакля или участия в крупном проекте, но вот проблемы из этого не делает. Десять лет назад он пережил инфаркты, а также несколько раз впадал в кому.

В начале 2020-го он оказался в клинике с пневмонией, а в конце года - с ушибом головы и резаными ранами лица. В августе 2021 года 67-летний Гаркалин упал в одном из заведений в центре столицы. Ему диагностировали ушибленную рану головы.