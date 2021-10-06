Эксклюзивная премьера второго сезона сериала «Найден_жив» с 5 октября на IVI

Зрители познакомятся с глубокой жизненной драмой родителей и их детей. История трех подростков-бегунков, которые уезжают из провинциального города в столицу, но у каждого из них для этого свой мотив. Сюжет сериала разворачивается с участием поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», который занимается поиском пропавших людей.

Создателями проекта являются режиссеры и продюсеры Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас. Их документальные картины широко известны в России, а в игровом кино сериал “НАЙДЕН_ЖИВ” стал их дебютом.

Роль координатора поисков исполнил актер Артур Смольянинов; в роли отчима главной героини сериала - заслуженный артист России Андрей Смоляков. Роли подростков-бегунков исполняют новые молодые лица российского кино – Анна Рау, Тимофей Конев и Андрей Дудников. Настоящие поисковики ПСО «Лиза Алерт» также были задействованы в съемках сериала.

«Мы создавали этот сериал, потому что вместе с режиссером и автором сценария Ольгой Арлаускас являемся родителями двух несовершеннолетних детей» – говорит Никита Тихонов-Рау. «Сериал «НАЙДЕН_ЖИВ» это не только развлекательный контент для семейного просмотра, но и кино, которое как мы считаем, может помочь в решении конфликтов, так часто возникающих между родителями и подростками».

Помимо второго сезона сериала для просмотра в онлайн-кинотеатре IVI также будет доступен первый сезон «НАЙДЕН_ЖИВ», сюжет которого разворачивается вокруг истории пятилетнего мальчика, потерявшегося в лесу.

Проект “НАЙДЕН_ЖИВ” реализуется при поддержке Института Развития Интернета (ИРИ). Следить за новостями проекта можно на официальном сайте проекта найден-жив.рф (https://найден-жив.рф/), а также в социальных сетях.

Год выхода сериала: 2021

Жанр: драма

Возраст: 12+