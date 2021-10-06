На репетиции «Ледникового периода» звезда фильма «Движение вверх» травмировал глазницу

Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников во время участия в телешоу "Ледниковый период 2021" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После съемок второго выпуска шоу «Ледниковый период» про участников проекта снова поползли слухи: у Ивана Колесникова — тройной перелом челюсти, а еще Юлия Паршута призналась, что не смогла кататься в шоу после защемления артерии в позвонке.

На съемке Колесников нормально откатал номер с Татьяной Тотьмяниной — и ортопедического воротника «КП» у артиста не разглядела. Решили поинтересоваться, насколько правдивы слухи о травме.

— Это было еще в сентябре до начала проекта, — рассказал Иван. — Мы катались и на одной из тренировок неудачно упал. Никакого тройного перелома челюсти не было. Сломалась подглазная дуга и скула. С челюстью все в порядке.

Звезда фильма «Движение вверх» травмировал глазницу Фото: Instagram.com

До этого в интервью журналу «Телепрограмма» артист признавался, что вообще мог отказаться от участия в проекте после травмы. Мол, настолько сложным оказался процесс репетиций.

- Я всегда думал, что самым сложным в карьере была подготовка к съемкам фильма «Движение вверх» (актер сыграл советского баскетболиста Александра Белова), но оказалось, что нет, - признался Колесников. - Есть и покруче. Тренироваться для съемок «Ледникового периода» начал довольно давно, но потом все быстро прервалось, потому что я упал, когда делал поддержку партнерши. И попал в больницу. Так что началось все не очень гладко. Однако я пережил, собрался, продолжил работу. Могу сказать, это крайне тяжело. Если бы ко мне подошли уже после травмы и спросили заново, с нуля: хотел бы я пойти в «Ледниковый период», я бы отказался. И не стал бы переживать. Хотя с Таней Тотьмяниной у нас прекрасный союз: чудесная партнерша, прекрасное чувство юмора, замечательная поддержка. Прокат — это как спектакль: мандраж, переживания, что забудешь текст или что-то пойдет не так. Тоже самое, только на коньках. А на коньках я стою плохо, потому что в последний раз катался в 13 лет. Но в целом съемка прошла неплохо — не упал и слава Богу!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу «Ледниковый период»: Аделине Сотниковой все еще не нашли партнера. Возможно, и не найдут

Подобрать замену Давиду Манукяну оказалось не так уж просто (подробности)