Шойгу распорядился наказать "почетный караул" с "царской свадьбы" в Петербурге

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц Военной комендатуры Западного военного округа, которые отправили своих подчиненных салютовать шашками на церемонии венчания потомка династии Романовых. Об этом kp.ru сообщил источник в военном ведомстве.

- Министр распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности офицеров Военной комендатуры Западного военного округа, которые приняли решение отправить военнослужащих комендантского подразделения на частное мероприятие в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, - сообщил источник kp.ru.

Военнослужащие Западного военного округа салютовали шашками на церемонии венчания потомка династии Романовых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собеседник отметил, что в уставах четко оговаривается, кому военнослужащие Военной комендатуры Минобороны России могут отдавать честь своим присутствием. Как правило, рота почетного караула приглашается исключительно на государственные торжественные мероприятия, похороны высших офицеров, а шашками салютуют исключительно приветствуя глав государств.

- Каким образом подобную честь оказали гражданским лицам, - возмущались вопросами блогеры. - Допустим, один из венчающихся, Георгий Романов считается потомком династии Романовых, но всю жизнь служил различным организациям в Евросоюзе, а вот Ребекки Беттарини и вовсе итальянка.

Выходит, что они по-своему оказались правы: присутствие роты почетного караула на венчании в Исаакиевском соборе оказалось грубым нарушением.

Как стало известно "Комсомолке" к взысканиям будут привлечены и военнослужащие роты почетного караула - участники торжества.

- Они хорошо знакомы с уставами и требованиями своей службы, а потому знали, что идут на нарушения всех предписаний, - отметил источник в ведомсте. - Как это стало возможно, выяснится в ходе проверки.