Европа на пороге энергетической катастрофы: Станет ли Россия спасителем Запада

На днях в Германии распространили видеоролик с советами, как выжить грядущей зимой без резко подорожавших газа и электричества. Фото: Кадр видео

На днях в Германии распространили видеоролик с советами, как выжить грядущей зимой без резко подорожавших газа и электричества. Пожилая немка греется с помощью самодельной печурки из цветочного горшка и свечей. Моя бабушка-блокадница рассказывала, как осенью 1941 года поставила в квартире буржуйку. На следующий день пришли пожарные и потребовали ее разобрать. Через неделю пришли из ЖЭКа - показать другим жильцам, как правильно готовиться к зиме.

Исторический трагифарс, случившийся ровно через 80 лет. Первая блокадная зима была самой суровой. А нынешняя зима в Европе, как предсказывают, будет гораздо холоднее прошлых. При этом стоимость энергоносителей бьет все рекорды, и обогреваться газом многим будет не по карману. Возобновляемые источники энергии - ветер и солнечный свет - уже показали свою ненадежность при суровых холодах и непогоде. Но в Европе позакрывали тепло- и электростанции, работающие на углеводородах. Сейчас «зеленый переход» явочным порядком тормозят, срочно запуская, где это еще можно, генерацию на «грязных» угле и мазуте. И в мире совсем серьезно говорят о грядущем глобальном энергетическом кризисе.

А ведь совсем недавно западные элиты сделали «окончательный» выбор в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По нефти и газу, не говоря о худородном угле, собирались справлять скорые поминки. И уже прикидывали, сколько и с кого будут брать налогами за «углеродный след». Когда здравомыслящие эксперты предупреждали, что переход к ВИЭ нужен, но не такой поспешный и дорогой, их просто игнорировали. Даже на Украине, вопреки всему здравому смыслу и законам природы, начали самозабвенно мечтать, как по своей газовой трубе будут гнать в Европу водород. И бог с ним, что из той-же «страны-агрессора»…

Но сегодня, при газе в 1400 с лишним долларов за тысячу кубов и нефти по 80 долларов за баррель (прогнозы на зиму уже предсказывают все 100) стало совершенно очевидно: был совершен какой-то фатальный просчет. Ведь вряд ли руководство ЕС специально хотело заставить пожилых немцев греться от свечей. Вопрос - кто просчитался и кто за это будет расплачиваться?

Forbes в своей недавней публикации дает ответ: просчиталось руководство Евросоюза, а расплачиваться придется всем. Именно еврочиновники в своем стремлении стать застрельщиками в «энергетическом переходе» и затем руководить этим процессом в мировом масштабе совершили череду фатальных для всеобщей энергобезопасности ошибок, из-за чего залихорадило глобальные рынки. Более того, руководство США следует за этой «глупостью», практически копируя европейские решения по насаждению ВИЭ. Американское издание не стесняется в формулировках: «Приближается зима: можно ли предотвратить энергетическую катастрофу?»

Авторы Forbes утверждают: несмотря на все рассказы о чудодейственном «зеленом переходе» мировое энергетическое будущее будет регулироваться так, как всегда - законами физики, спроса и предложения. Так что Грета Тунберг здесь явно не авторитет.

Но энергетики, как хорошо известно, не бывает без политики. И если сегодня Европа буквально кричит России «Даешь угля!», а Россия не в силах быстро удовлетворить запросы из-за нехватки для этого железнодорожных вагонов, то западным политикам все ясно: Москва специально усугубляет энергокризис в ЕС. И она же сознательно не увеличивает прокачку газа по трубопроводам, чтобы цены на газ взлетели еще выше. У руководства Евросоюза и русофобских элит Запада свой ответ на вопрос, кто виноват в нынешнем энергокризисе. Конечно, Россия! Во всем и всегда!

Так что надежды на то, что Москва, поддав газку и подкинув уголька Европе в трудные для нее времена растопит твердые сердца еврокомиссаров и политиков, абсолютно не обоснованы. Для того, чтобы признать ее «спасителем» Евросоюза, они одновременно должны назвать себя его губителями. Нынешний политический класс наших партнеров-соперников этого не допустит никогда. Отлаженный пропагандистский механизм будет прокручивать исключительно темы о коварстве и злонамеренности Москвы, которая всегда использует свои энергоресурсы как оружие борьбы с благородным Западом.

Политическое обоснование этой иррациональной позиции настолько прочно, что его неспособны разрушить даже всемирно известные эксперты. Признанный «нефтегазовый гуру» Дэниел Ергин в своей недавней книге «Новая карта мира» утверждает: «Опасения относительно потенциального использования Россией поставок газа в качестве инструмента давления порождены недостаточным осознанием того, как изменились европейский и мировой рынки газа. Рынок газа в Европе превратился в настоящий рынок продавцов и покупателей…» Казалось бы, какие проблемы? Спотовые цены, альтернативные поставщики и маршруты, диверсификация…

Но есть еще и недобросовестная конкуренция, которая традиционно заключается в политических обвинениях Москвы и давлении на нее. Даже мысль о том, что русские могут нажиться на поставках своих энергоресурсов Западу и тем самым ослабить эффект введенных против них санкций буквально плющит наших партнеров в Европе и США. И в ход идут американские «молекулы свободы» против российского «грязного газа», абсурдные правила третьего энергопакета ЕС, лицемерное сострадание рвущейся в Европу Украины с ее газотранспортной системой как единственной фамильной ценностью…

Но за всеми этими уловками - денежный интерес и желание поставить подножку конкуренту в борьбе за рынки. Тот же Ергин в упомянутой книге раскрывает мотивы, которые заставили Трампа именно в 2018-м начать яростную борьбу с «Северным потоком-2». К этому времени в результате «сланцевой революции» США стали одним из мировых лидеров по производству СПГ. Для того, чтобы его экспортировать, в Мексиканском заливе были переделаны заводы, строившиеся для импорта СПГ. Переделка одного из них, Сабина-Пасс, оценивалась в 8 млрд долларов, а строительство каждого нового терминала - в 13-20 млрд. Это сопоставимо со стоимостью двух наших «Северных потоков». За то, чтобы отбить эти деньги, американцы конкурента будут зубами рвать.

Случится ли энергетическая катастрофа этой зимой или нет, проблема останется: «зеленые» источники покрыть растущий спрос на энергию не способны еще очень долго. Значение углеродного сырья в мировом энергобалансе сохранится. А значит, продолжатся и войны за рынки нефти, газа, и даже угля, в которых Россию будут упорно пытаться обыграть и дискриминировать. Вот только бы стареньким фрау не пришлось греться этой зимой свечками.