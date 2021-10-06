Путин спрогнозировал падение спроса на уголь через десять лет

По мнению президента, спрос на уголь сильнее всего будет ощущаться в юго-восточной Азии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин дал прогноз, как будет меняться спрос на уголь в перспективе ближайших лет. По мнению главы государства, какое-то время этот вид топлива будет сохранять популярность, но постепенно его станут использовать все реже.

"Как полагают международные эксперты, в ближайшие пять лет спрос на уголь, особенно в странах Юго-Восточной Азии, немного возрастет, а затем, как они думают, на горизонте 10-15 лет стабилизируется, а дальше этот спрос начнет снижаться", - отметил Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики.

В связи с эти президент призвал российские власти при разработке энергетической стратегии ориентироваться на долгосрочную перспективу. По мнению Путина, при принятии решений в этой сфере необходимо заглядывать за горизонт двух-трех десятилетий.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин потребовал от властей уделять особое внимание угледобывающим регионам страны при диверсификации экономики.