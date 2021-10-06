Путин назвал пять причин рекордных цен на газ в Европе

Владимир Путин провел совещание по вопросам развития энергетики. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПОГОДА И ПОЛИТИКА ВИНОВАТЫ

Владимир Путин провел совещание по вопросам развития энергетики. Начал президент с главной новости последних дней: цен на газ в Европе.

- Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам, какие мы наблюдаем на европейском рынке, - заявил Путин.

Президент объяснил, почему газ так сильно дорожает:

1. Быстрое восстановление экономики ЕС разогрело спрос на энергию.

2. Прошлая холодная зима привела к снижению запасов.

3. Летом из-за жары и безветрия сократилась выработка ветряной энергии.

4. Во многих странах сменился энергобаланс в сторону возобновляемых источников.

5. Отказ от долгосрочных контрактов.

- Цена на газ побила все исторические рекорды. Почти 2000 долларов за тысячу кубометров — в 10 раз дороже средней цены прошлого года, - констатировал Путин.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ

Кажется, старая шутка президента оказалась пророческой. В 2010 году глава России встречался с немецкими предпринимателями и обсуждал переход на возобновляемые источники энергии. Путин в тот раз сказал: «Но я вообще не понимаю, чем вы будете топить? Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете – будете дровами топить? Но за дровами тоже в Сибирь надо ехать. У вас же и дров нет». Тогда было смешно, а сейчас уже не очень. По крайней мере, европейцам.

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Между прочим, в ЕС уже появился новый термин: энергетическая бедность. 80 млн. человек в Европе не уверены, что им хватит этой зимой денег на оплату счетов за газ и свет. В разных странах проблема актуальна по-своему. Если в обеспеченном Люксембурге только 3% населения считаются энергетическими бедняками, то в Болгарии таких уже 30%!

И одновременно руководство Евросоюза упорно настаивает на отказе от ископаемых источников энергии. Типа они не экологичны, да и ЕС начинает зависеть от поставщиков… Кажется, политики в Брюсселе забыли посчитать, во сколько им обойдется независимость.

СПРОС НА НЕФТЬ БУДЕТ ПАДАТЬ

- Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всём мире – и в Азию, и в Европу, в полном объёме всегда выполняет все свои обязательства – все, я хочу это подчеркнуть, - заявил Путин на совещании.

Сказал он это нашим министрам, но, кажется, в первую очередь послание адресовано Европе.

Президент вспомнил и о газовом транзите через Украину: «Наши контрактные обязательства - это 40 млрд. кубометров газа в год. За 9 месяцев Газпром увеличил прокачку на 8%. Мы превысим свои обязательства, но увеличивать прокачку еще больше экономически не выгодно. Прокачка по новым системам дешевле на 3 млрд долларов в год».

Путин добавил важную деталь: углеродный след новых трубопроводов в 5,6 раза меньше, чем у трубопровода на Украине! Современное оборудование, большие объемы, качество самих труб дают знать.

В конце совещания глава России рассказал, что ждет энергетический рынок в будущем. Спрос на нефть постепенно упадет, хотя до 2045 года — по прогнозу ОПЕК — ее добыча еще продолжит расти.

Газ и дальше будет пользоваться популярностью — им станут замещать совсем уж неэкологичный уголь.

Спрос на уголь продержится еще какое-то время за счет Азии, но потом начнет повсеместно падать. Президент поручил уже сейчас заняться рабочими местами, не связанными с добычей топлива, в традиционно угольных регионах.

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