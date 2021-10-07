Родственник Елизаветы II проболтался о тайном ходе из Сент-Джеймсского дворца

Джек Бруксбэнк, принцесса Евгения и их сын Филипп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Муж британской принцессы Евгении Джек Бруксбэнк рассказал журналистам о тайном ходе, который ведет из Сент-Джеймсского дворца (одного из старейших в Лондоне) в бар на соседней улице.

Бруксбэнк также сообщил, что хотя и знает о наличии тоннеля, но еще ни разу им не пользовался, однако планирует сделать это в ближайшее время.

35-летний Бруксбэнк некоторое время работал управляющим ночным клубом, который посещали члены британской королевской семьи, а позже занялся продвижением в Европе текилы марки Casamigos, принадлежащей американскому актеру Джорджу Клуни.

Несмотря на женитьбу на принцессе Евгении, внучке королевы Елизаветы II, формально Джек Бруксбэнк остался простолюдином – слухи о присвоении ему титула так и не подтвердились.

Сент-Джеймсский дворец, расположенный в лондонском Вестминстере, является местопребыванием двора принца Уэльского, но находится во владении королевы.

Любовь Елизаветы II к тайным ходам известна давно. Так в 2015 году журналисты компании ITV обнаружили за одним из зеркал в Букингемском дворце тайную дверь, позволяющую попасть в личные апартаменты монарха.

По словам телевизионщиков, такие секретные проходы во дворце, насчитывающем свыше 770 комнат, просто необходимы для экономии сил и времени королевы Великобритании, которой в этом году исполнилось 95 лет.

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