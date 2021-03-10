История Меган Маркл: Как из жены принца Гарри делали борца за права темнокожих

Меган Маркл откровенно рассказала о своей жизни в королевской семье в интервью Опре Уинфри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продолжение. Часть 1.

Первый скандал на расовой почве произошел в декабре 2017 года. На рождественский обед в Букингемском дворце принцесса Майкл Кентская, жена двоюродного брата королевы Елизаветы II, приехала в пальто, на лацкане которого красовалась брошь в виде негра. Такие украшения были популярны в Европе в 17-18 веках. На обеде присутствовала Меган Маркл. Это было первое рождество, которое она справляла вместе с королевской семьей.

Принцесса надевала эту «расистскую» брошь много раз, но раньше это никого не волновало. Теперь же, в связи с негритянскими корнями Меган, эта история попала в газеты и социальные сети. Принцесса Майкл Кентская принесла извинения через своего представителя.

Масла в огонь добавила свадьба, которую сыграли 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. На церемонии венчания молитву прочитал чернокожий епископ Майкл Карри из США. Он выступал 14 минут в эмоциональном американском стиле, что вызвало у некоторых присутствовавших, включая членов королевской семьи, улыбки и усмешки.

Принц Гарри и Меган сыграли свадьбу 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Епископ использовал цитаты из речей Мартина Лютера Кинга и спиричуэла «В Галааде есть бальзам», который был популярен среди американских рабов. Предки епископа Карри гнули спину на плантациях в штатах Алабама и Северная Каролина.

Позднее в интервью американскому журналу «Пипл» он поведал, что во время своего выступления в Виндзорском замке чувствовал присутствие рабов в зале. По словам епископа, вполне возможно, что именно британские работорговцы привезли его предков из Западной Африки в Америку. А теперь он, их потомок, цитировал их религиозную песню в присутствии британской королевы.

Многие телеканалы вели прямую трансляцию. В Британии свадьбу посмотрели почти 28 миллионов человек, в США — более 29 миллионов. Стало ясно, что американский фактор будет играть большую роль в жизни герцога и герцогини Сассекских — такие титулы Гарри и Меган получили от королевы утром в день свадьбы.

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди гостей на церемонии присутствовали популярная чернокожая телеведущая Опра Уинфри и теннисистка Серена Уильямс. Было известно, что Меган Маркл не придавала особого значения своим этническим корням. Однако эта свадьба вселила в активистов борьбы за равноправие негров надежду на то, что новоиспеченную герцогиню можно наставить на путь истинный.

6 мая 2019 года у Гарри и Меган родился сын — Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. 8 мая радиоведущий Би-би-си Дэнни Бейкер опубликовал в Твиттере старую черно-белую фотографию, на которой изображены мужчина и женщина, а между ними — шимпанзе, одетый в пальто и шляпу. С тросточкой. Женщина держит обезьяну за руку. Текст, написанный Бейкером, гласил: «Королевский ребенок покидает госпиталь».

В комментариях ему сразу же объяснили, что это расизм, поскольку Меган Маркл наполовину негритянка. Радиоведущий немедленно удалил этот твит и написал другой: «Извиняюсь за шутливую картинку с маленьким парнем в шикарном наряде, которая кое-кого возбудила. До меня не доходило, поскольку я не страдаю психическим расстройством. Как только добрые люди связались со мной и указали на возможную коннотацию, она была убрана. Вот и все. Ждите теперь ругательных твитов про футбол».

Герцог и герцогиня Сассекские и маленький Арчи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В тот же день Дэнни Бейкер был уволен с Би-би-си. Кто-то написал на него заявление в полицию. В следующем твите он объяснил, что хотел высмеять привилегированные классы и шумиху, которую поднимают вокруг них средства массовой информации: «Я открыл файл с дурацкими картинками, увидел шимпанзе, одетого как лорд, и подумал: эта подойдет!» Несколько дней спустя Бейкер выступил в одном из лондонских театров перед зрителями. Ему устроили овацию.

В июне 2019 года Би-би-си запустила в эфир комедийное шоу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным». В программе участвовала кукла Меган, которая общалась со зрителями в студии в стиле энергичной и грубой американской телеведущей. Номер назывался «Королевский блеск Меган Маркл». Кукла рассказала, что терпеть не может, когда Кейт Миддлтон берет ее щетку для волос, что она кричит на Кейт и обещает порезать ее ножом.

Такой изобразили Маркл на шоу Би-би-си Фото: Кадр видео

Либеральная общественность обвинила Би-би-си в расизме. Цвет куклы был значительно темнее, чем кожа Меган Маркл. Она выглядела как «сердитая черная женщина». Это считается расистским стереотипом.

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