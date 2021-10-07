4,6 триллиона рублей на мегапроекты: Мишустин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: REUTERS

Правительство утвердило перечень проектов, которые должны повысить качество жизни россиян и сделать нашу экономику более гибкой и устойчивой к внешним вызовам. Часть инициатив рассчитана до 2024 года, часть - до 2030 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

В перечень (он опубликован на сайте правительства) попали 42 инициативы. Они разбиты на шесть блоков: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

Больше всего проектов - 15 - оказалось в блоке «Технологический рывок». В него вошли проекты из различных сфер – от агросектора до атомной энергетики и электротранспорта. Как пояснили в правительстве, они ускорят обновление важнейших отраслей экономики, помогут создать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечь крупных инвесторов. В блок «Социальная сфера» вошло 10 проектов. Они ориентированы на сбережение здоровья людей, создание возможностей для самореализации и личностного роста. В блок «Строительство» вошли 7 проектов, направленных на обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды для жизни.

Раздел «Цифровая трансформация» включает пять инициатив, которые позволят упростить взаимодействие граждан с госорганами. Направление «Экология» представлено четырьмя инициативами. Речь идет о переработке отходов и бережной добыче минеральных ресурсов, снижении выбросов парниковых газов, ликвидации опасных свалок и аварийных объектов.

На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн. рублей. Деньги возьмут из федеральной казны и Фонда национального благосостояния, также будут привлекаться частные инвестиции.

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Правительство утвердило правила обеспечения частных клиник бесплатными вакцинами

С 1 октября вступил в силу закон, позволяющий детям и взрослым бесплатно делать профилактические прививки не только в государственных, но и в частных клиниках.

- Речь идет о тех медицинских организациях, которые оказывают помощь по полису ОМС. Правительство утвердило правила обеспечения их нужными вакцинами. У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан, - сообщил премьер Михаил

Частные клиники будут получать вакцины за счет федерального бюджета.

- Придя в такую клинику, человек сможет привиться от заболеваний, которые входят в национальный календарь профилактических прививок. Это, в частности, и грипп, и корь, пневмококк и другие, - перечислил премьер.

В перечень также входят вакцины против туберкулеза, гепатита В, гемофильной инфекции, столбняка, дифтерии, коклюша, краснухи, паротита, полиомиелита.

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