На роль Гитлера Леонида Куравлева не взяли из-за слишком добрых глаз

Актер Леонид Куравлев, 1972 год. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/.

Много лет Леонид Куравлёв не появляется на светских мероприятиях, очень редко приходит на ток-шоу, в кино не снимается, с коллегами-актерами не общается. Затворник, одним словом. Сам он говорит так: наступила «усталость металла». «Не снимаюсь, потому что сценарии, которые присылают, отвратительные, - сказал нам однажды Леонид Вячеславович. - Не могу себе позволить сниматься в таком плохом кино. Чем занимаюсь? Перечитываю классику. Я – книжник».

В последние годы Леонид Куравлев редко появляется на публичных мероприятиях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Парадокс в том, что несмотря на свою мегапопулярность, на толпы поклонниц, которые ждали Куравлёва повсюду и готовы были на всё, он своей славой никогда не пользовался. И вообще как будто бы её не замечал. Как сказал драматург Александр Бородянский: «Секс-символом Куравлёв всегда был только для своей жены Нины. Многих актеров популярность делает бабниками, а Лёня никогда об этом и не помышлял».

Со своей избранницей Ниной Куравлёв познакомился ещё в школе. Однажды, это было на каком-то московском катке, когда ему было шестнадцать лет он обратил внимание на девочку, которая была на три года младше. Влюбился. Долго встречались. Поженились только в 1960-м году, когда Куравлёв уже закончил ВГИК. Ему было 24 года. Жена работала учительницей английского языка в школе. Друзья Леонида Вячеславовича говорят, что жена была для него всем: другом, мамой, опорой... При том, что Нина Васильвна была дамой с твердым педагогическим характером. Они прожили более полувека. В 2012 году Нина Васильевна умерла. После её ухода Куравлев как будто потерял вкус к жизни. Появились депрессивные мысли. Он заранее выбил своё имя на надгробии на могиле жены на Троекуровском кладбище.

Сейчас актёр живет с дочерью Екатериной (ей 59 лет). Есть у него сын – Василий, у которого трое сыновей школьного возраста: Гриша, Федор и Степан. В кругу детей и внуков Леонид Вячеславович и встретит день рождения.

- Отец чувствует себя не лучшим образом. Ничего ужасного нет, но и порадовать вас нечем, - сказал kp.ru Василий Куравлёв. – Многие актёры, с которыми он снимался, ушли из жизни. Почти все свои знаменитые роли отец сыграл давно. В кино он играл весельчаков, простаков, добрых, открытых людей. В молодости эти черты: доброта, открытость, жизнерадостность были ему присущи. Но полного соответствия своим героями, конечно, никогда не было. Сейчас папа ведет закрытый образ жизни. Это его решение.

Роль вора Жоржа Милославского, кинокомедия "Иван Васильевич меняет профессию".

ПЕРЕИГРАЛ ВЫСОЦКОГО И КАРАЧЕНЦОВА

Как однажды сказал в интервью Леонид Куравлев: «Я сыграл Афоню и еще 250 ролей, среди которых есть шедевры!». Это шофер Паша Колокольников и фильма «Живет такой парень» (Куравлёв считает эту роль своей лучшей). Он снялся у Шукшина в картине «Ваш сын и брат» и в дипломной работе «Из Лебяжьего сообщают». Он действительно большой, шукшинский актер. Василий Макарович собирался его и дальше снимать в «Печках-лавочках». Но Куравлеву надоело играть простаков, он отказался от роли главного героя Ивана и предложил Шукшину самому сыграть эту роль.

Кадр из картины Василия Шукшина "Ваш сын и брат".

Из других его замечательных ролей можно вспомнить «рокового мужчину» Аркадия (фильм Глеба Панфилова «Начало»), очаровательного жулика Жоржа Милославского («Иван Васильевич меняет профессию»), Хому Брута («Вий»), Шуру Балаганова («Золотой теленок»), немецкого офицера Айсмана («Семнадцать мгновений весны»). Кстати, режиссер Татьяна Лиознова пробовала Куравлева на роль... Гитлера, но из этой затеи ничего не вышло: слишком добрые у Куравлева глаза. И тогда возник Айсман, которого специально сделали одноглазым, – для придания жесткости образу.

Курт Айсман, роль Куравлева в "17 мгновениях весны".

Куравлёву очень хотелось разрушить своё амплуа простого, доброго парня. «Про меня всегда думали, что я из провинции (артист родился в Москве. - Ред.). Я вроде бы этакий Иванушка-дурачок», - признался как-то актер. И все-таки самым обаятельным он был в роли именно народного героя, сантехника и алкоголика Афони. При этом Леонид Вячеславович ужасно обижается, когда журналисты расспрашивают его про Афоню: «Дался вам этот Афоня! Все Афоня да Афоня...».

Когда режиссер Георгий Данелия задумал снимать эту лирическую комедию по сценарию Александра Бородянского, он сразу знал, кого пригласит на главную роль.

С Евгенией Симоновой в фильме "Афоня".

- Когда я показал ему сценарий, Данелия тут же сказал, что возьмет на роль Афони Лёню Куравлева, - рассказал «КП» Александр Бородянский. - Но все равно он проводил пробы с другими артистами. В своей голове он уже снял фильм с Куравлёвым в главной роли, искал что-то другое, чтобы прикинуть, как изменится картина, если персонаж будет совсем другим. Ему понравилась проба Высоцкого, пьяный сантехник должен был играть на гитаре. Он думал над кандидатурой Караченцова. Но в итоге решил снимать по своему первоначальному замыслу. Куравлёв был нашей козырной картой...