Прототипом Штирлица мог быть дядя Никиты Михалкова

Историки до сих пор спорят, существовали ли реальные люди, ставшие прототипом Штирлица-Исаева. Фото: кадр из фильма

Автор книжки о Юлиане Семенове - Шод Муладжанов. В книжке есть глава, посвященная прототипам штандартенфюрера СС Макса Отто фон Штирлица. Он же - Максим Максимович Исаев.

Историки до сих пор спорят, существовали ли реальные люди, ставшие прототипом Штирлица-Исаева.

Рихард Зорге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению дочери Юлиана Семёнова Ольги, создавая этот образ, ее отец вдохновлялся биографиями разных разведчиков. Что-то брал из жизни Романа Кима, что-то – от Николая Кузнецова, Шандора Радо, Рихарда Зорге… Кое-что писатель взял и от себя, например, подарил герою собственный день рождения (8 октября). Возможно, при создании образа повлияла семейная история: Юлиан Семёнов был женат на падчерице Сергея Михалкова. Родной брат автора советского и российского гимна, Михаил, служивший в особом отделе, якобы в войну попал в плен к фашистам, выдал себя за немца (блестяще знал язык) и объездил Европу.

Михаил Михалков Фото: ru.wikipedia.org

«Мы встречались с Михаилом Михалковым, отвечая на мои вопросы, он выглядел эдаким «Форрест Гампом» - «пёрышком», которое пронеслось через все значимые события отечественной истории, - и этим немного напоминал Максима Максимовича», - пишет Шод Муладжанов.

Николай Кузнецов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователи творчества Семёнова называют в качестве прототипа Штирлица Нормана Бородина, сына соратника Ленина. Он вырос за рубежом, кадровый разведчик, был заброшен в Берлин перед войной, где создал мощную агентурную сеть.

Роман Ким Фото: ru.wikipedia.org

Ещё одним прототипом Штирлица мог стать разведчик Александр Коротков. Перед войной он работал в Германии и одним из первых сообщил о неизбежности нападения Германии на СССР. Коротков был прекрасным теннисистом, а Штирлиц, как мы помним, чемпион Берлина по теннису.

Шандор Радо Фото: ru.wikipedia.org

Но в пресс-бюро СВР считают, что ближе всего к образу Штирлица был немец Вилли Леман – сотрудник гестапо, начальник отдела контрразведки на военно-промышленных предприятиях Германии. О войне с СССР Леман сообщил за три дня до её начала – он назвал точный день и час гитлеровского нападения. Это было его последнее донесение. В декабре 1942-го он ушел на работу и больше не вернулся. Об аресте и казни Лемана в Германии знали только Гиммлер, Мюллер и Кальтенбруннер. Афишировать факт, что около 13 лет в гестапо работал советский агент, по понятным причинам не стали. Жене Лемана даже сообщили, что он умер, отдав жизнь за фюрера...