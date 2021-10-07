Дело раскрыто: 40 детективов назвали настоящее имя Зодиака — одного из самых известных маньяков в истории

Следствие по делу американского серийного убийцы продолжается уже более 50 лет. Фото: Zuma/ТАСС

«Надеюсь, вы не скучаете, пока пытаетесь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что она скорее отправит меня в рай, ведь у меня теперь хватает рабов, которые работают на меня». Такое загадочное послание пришло в редакцию газеты San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года.

Такое загадочное послание пришло в редакцию газеты San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года. Фото: EAST NEWS

К тому моменту полиция Калифорнии уже год билась над личностью таинственного серийного убийцы. С полицией он не церемонился: внаглую звонил в участок после совершенных убийств и докладывал, где можно найти новое тело.

«Говорит Зодиак», - так начинались письма, которые маньяк рассылал в местные газеты и отделы полиции. Обычно он снабжал свои послания зашифрованным сообщением, над которым многие годы бились не только лучшие профессиональные шифровальщики, но и любители.

«Говорит Зодиак», - так начинались письма, которые маньяк рассылал в местные газеты и отделы полиции. Фото: EAST NEWS

Спустя 52 года группе расследователей удалось установить, кто скрывался за личиной монстра из Сан-Франциско.

Первое сообщение о двойном убийстве пришло в полицию 20 декабря 1968 года. Недалеко от машины были найдены тела двух влюбленных подростков - 17-летнего Дэвида Фарадея и 16-летней Бетти Лу Дженсен. Студенты отправились на озеро Герман на окраине города Вальехо и сидели в машине, когда к ним подъехал неизвестный автомобиль. Угрожая оружием, водитель заставил подростков выбраться из салона, а затем безжалостно застрелил их.

Спустя 52 года группе расследователей удалось установить, кто скрывался за личиной монстра из Сан-Франциско.

В июле 1969 года убийство повторилось. Жертвами вновь стали влюбленные, сидевшие в авто на парковке. 22-летняя Дарлин Феррин и 19-летний Майкл Мажо. Сначала неизвестный ослепил молодых людей фонариком, а затем застрелил их. Феррин погибла, а ее спутнику удалось выжить.

На следующий день в отдел полиции поступил анонимный звонок. Человек на другом конце провода объявил, что он и есть убийца ребят у озера Герман. А 1 августа 1969 года в редакцию местной газеты пришло письмо от маньяка с первым зашифрованным посланием. В каждом последующем письме содержался отличительный знак убийцы — перечеркнутый круг, напоминающий мишень, и подпись «С вами говорит Зодиак». Почему преступник избрал для себя такое имя, неизвестно. Убийца требовал от репортеров, чтобы его шифр был опубликован на первой полосе, иначе общественность ждут новые убийства.

Обычно он снабжал свои послания зашифрованным сообщением, над которым многие годы бились не только лучшие профессиональные шифровальщики, но и любители. Фото: EAST NEWS

Несмотря на то, что требования маньяка журналисты выполнили, убийства продолжились. Почти три месяца спустя на озере Беррьесса были найдены окровавленные тела 20-летнего Брайана Харнелла и 22-летней Сесилии Шепард. Молодые люди были на пикнике, когда к ним подошел неизвестный в темных очках и представился беглым каторжником. Угрожая пистолетом, он заставил Сесилию связать Брайана, а затем уже сам обездвижил девушку. После этого преступник стал бить ребят ножом.

Нечеловеческие крики услышали рыбаки, которые первыми пришли на помощь истекающим кровью молодым людям. Сесилию врачам не удалось спасти, а вот ее возлюбленному повезло.

В США дело Зодиака получило широкую огласку, а сам маньяк стал весьма популярен. Всему виной флер таинственности, связанный с его личностью и шифрами.

Через пару недель жертвой Зодиака стал 29-летний таксист Пол Ли Стайн. Все отпечатки на месте преступления убийца тщательно стер куском рубашки водителя. А затем прислал очередное письмо в редакцию, приложив кусок материи.

После этого убийства прекратились. На протяжении полувека независимые детективы и просто любители загадок пытались установить личность Зодиака. Одним из наиболее вероятных подозреваемых был Артур Ли Аллен. Он был уволен из ВМС США и с должности учителя после обвинений в сексуальных домогательствах к детям. Полиция, неоднократно допрашивала Аллена, но так и не смогла собрать достаточно улик для предъявления обвинения. Кроме того, ДНК Аллена не совпал с ДНК, взятых с марок на конвертах Зодиака.

В 2007 году некий Деннис Кауфман заявил, что его отчим Джек Тарранс - Зодиак. Но доказательства показались полиции неубедительными.

В 2009 году американка Дебора Перес сообщила, что ее умерший в 1993 году отец Гай Хендриксон был истинным убийцей. Однако и здесь доказательная база оказалась слабовата.

В США дело Зодиака получило широкую огласку, а сам маньяк стал весьма популярен. Всему виной флер таинственности, связанный с его личностью и шифрами. Далеко не все его письма были разгаданы. Сам Зодиак утверждал, что в этих посланиях содержится вся информация о нем и мотивах преступлений.

Первое опубликованное в газете послание быстро дешифровала супружеская пара. В тексте говорилось, что Зодиаку нравится убивать, поскольку это весело. В других текстах преступник утверждал, что на его руках кровь 37 жертв.

В результате многолетнего расследования и десятка судебно-медицинских экспертиз The Case Breakers установили, что серийным убийцей по прозвищу Зодиак мог быть маляр Гэри Фрэнсис Пост.

В конце 2020 года команде из трех любителей загадок - двух программистов и математика из США, Австралии и Бельгии, - удалось взломать шифр Зодиака - «Шифр 340». Этому они посвятили более 15 лет.

«Я не боюсь, потому что знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти», - говорилось в закодированном послании.

На сегодня осталось еще два зашифрованных письма Зодиака, но вероятность, что они когда-либо будут разгаданы, слишком мала. По словам специалистов, эти тексты слишком короткие, подобрать ключ к ним почти нереально.

В конце 2020 года в ФБР подтвердили, что следствие по делу Зодиака продолжается. Параллельно с государственным расследованием, независимое следствие вела группа из 40 экс-полицейских и агентов ФБР, журналистов и офицеров разведки, объединившихся в компанию The Case Breakers. Прежде они занимались раскрытием целого ряда громких преступлений, совершенных в США.

На это указывает в том числе шрам на лбу, о котором говорили выжившие, и информация, содержащаяся в расшифрованных посланиях.

В результате многолетнего расследования и десятка судебно-медицинских экспертиз The Case Breakers установили, что серийным убийцей по прозвищу Зодиак мог быть маляр Гэри Фрэнсис Пост. На это указывает в том числе шрам на лбу, о котором говорили выжившие, и информация, содержащаяся в расшифрованных посланиях.

Сыщики полагают, что свой кровавый путь Зодиак начал в 1966 году. Они связывают его имя с убийством 18-летней Чери Джо Бейтс. Ее исколотое ножом тело было найдено на территории университетского кампуса после празднования Хэллоуина. Также на месте были найдены заляпанные краской часы, принадлежащие убийце. Сыщики напоминают, что Пост в то время работал маляром и мог запачкаться. Кроме того, отпечаток ботинка соответствовал тем следам, найденным на местах преступлениях Зодиака.

Сыщики полагают, что свой кровавый путь Зодиак начал в 1966 году. Они связывают его имя с убийством 18-летней Чери Джо Бейтс.

Однако установить, был ли Гэри Фрэнсис Пост тем самым Зодиаком на самом деле, вряд ли уже получится. Американец умер в 2018 году.