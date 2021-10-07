Исследователи раскрыли личность одного из самых загадочных серийных убийц Зодиака

Группа следователей-энтузиастов The Case Breakers объявила, что раскрыла личность маньяка "Зодиак".

Американские исследователи считают, что идентифицировали одного из самых известных серийных убийц мира, который скрывался под кодовым именем Зодиак. Он терроризировал Сан-Франциско в конце 1960-х - начале 1970-х годов и, по его словам, забрал жизни 37 человек.

Как сообщает Fox News, раскрытием личности занималась команда The Case Breakers, в которую вошли более 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки. По их мнению, Зодиак - это Гэри Фрэнсис Пост. Это доказывают шрамы на его лбу, которые соответствуют шрамам на фотороботе Зодиака. Кроме того, на личность Поста указывают и другие детали.

Авторы доклада уверены, что маньяком был маляр Гэри Фрэнсис Пост (на фото).

Например, Пост был связан с шестой жертвой Зодиака, Чери Джо Бейтс. Он был неподалеку от места убийства в день, когда оно случилось, а также почти всю жизнь красил дома - часы с брызгами краски нашли на месте убийства Джо Бейтс. Также детективы обнаружили отпечаток каблука ботинка Поста, который по стилю и размеру соответствовал тем, что были обнаружены в других местах преступлений Зодиака.

Как отмечают расследователи, пообщаться с возможным убийцей не получится. Гэри Фрэнсис Пост умер в 2018 году.

Зодиак присылал журналистам таинственные закодированные письма.

Как ранее писал сайт kp.ru, 77-летний серийный убийца Родни Алькала умер в больнице, расположенной неподалеку от калифорнийской тюрьмы в США. Он провел в камере смертников почти 20 лет.